Автоэксперт назвал сроки годности современного бензина

Специалист журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о сроках годности бензина. В былые времени автомобилисты нередко делали запасы топлива и хранили его на случай «трудных времен».
Сегодня некоторые делают это на случай резкого роста цен на бензин. Однако современное топливо теряет свои первоначальные свойства быстрее, нежели его предшественники с тетраэтилсвинцом.
Михаил Колодочкин отметил, что порядка 50 лет назад срок хранения бензина от 93-го до 98-го составлял два года для северной полосы, 18 месяцев для средней и всего полгода для южной зоны.
Актуальный стандарт устанавливает срок годности всего лишь один год с момента производства. Причем октановые числа на срок годности не оказывают влияния. Таким образом никакого смысла запасать топливо с учетом возможного роста цен нет.
Производители горючего дают гарантию на то, что лишь в течение года бензин можно хранить без потери его качеств и характеристик. Следует добавить, что топливо в баке транспортного средства не рекомендуется хранить дольше шести месяцев.