Автоэксперт назвал сроки годности современного бензина

Специалист журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о сроках годности бензина. В былые времени автомобилисты нередко делали запасы топлива и хранили его на случай «трудных времен».

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сегодня некоторые делают это на случай резкого роста цен на бензин. Однако современное топливо теряет свои первоначальные свойства быстрее, нежели его предшественники с тетраэтилсвинцом.

Михаил Колодочкин отметил, что порядка 50 лет назад срок хранения бензина от 93-го до 98-го составлял два года для северной полосы, 18 месяцев для средней и всего полгода для южной зоны.

Актуальный стандарт устанавливает срок годности всего лишь один год с момента производства. Причем октановые числа на срок годности не оказывают влияния. Таким образом никакого смысла запасать топливо с учетом возможного роста цен нет.