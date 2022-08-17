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1 час назад

Автоэксперт Михаил Колодочкин назвал водителям сроки годности современного бензина

FBM.ru

Специалист журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о сроках годности бензина. В былые времени автомобилисты нередко делали запасы топлива и хранили его на случай «трудных времен».

Автоэксперт назвал сроки годности современного бензина
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сегодня некоторые делают это на случай резкого роста цен на бензин. Однако современное топливо теряет свои первоначальные свойства быстрее, нежели его предшественники с тетраэтилсвинцом.

Михаил Колодочкин отметил, что порядка 50 лет назад срок хранения бензина от 93-го до 98-го составлял два года для северной полосы, 18 месяцев для средней и всего полгода для южной зоны.

Актуальный стандарт устанавливает срок годности всего лишь один год с момента производства. Причем октановые числа на срок годности не оказывают влияния. Таким образом никакого смысла запасать топливо с учетом возможного роста цен нет.

Производители горючего дают гарантию на то, что лишь в течение года бензин можно хранить без потери его качеств и характеристик. Следует добавить, что топливо в баке транспортного средства не рекомендуется хранить дольше шести месяцев.

Автоэксперт,
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