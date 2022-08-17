Четыре банальных нарушения на дороге, за которые могут арестовать

Водителя автомобиля могут поместить под административный арест не только в случае грубых нарушений ПДД, но и, например, за неправильную тонировку стекол или просрочку в оплате штрафа. Газета.Ru рассказывает, что не нужно делать автомобилистам, если они не хотят оказаться за решеткой.

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Пьяная езда без водительских прав

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Самое злостное нарушение, из-за которого можно попасть под арест — управление автомобилем в состоянии опьянения в период лишения прав. За это водителя могут посадить на срок от 10 до 15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей, в соответствии со статьей 12.8 КоАП. При чем в кодексе содержится оговорка: "если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния" В противном случае нарушение будет классифицироваться уже по УК, и наказание будет более суровым.

Тонировка

Региональные управления ГИБДД предупреждают автомобилистов, что за несоблюдение правил тонировки может быть применен административный арест. Такое возможно, если водитель не выполнил выдвинутое ранее требование устранить данное нарушение.

По ГОСТу светопропускаемость стекол должна составлять не менее 70%. Тем, кто не соблюдает это правило, положен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспекторы ГИБДД часто вручают водителям требование устранить данное нарушение. Если выяснится, что автомобилист по-прежнему ездит с такой тонировкой, его могут поместить в под стражу.

Как правило, сотрудники ГИБДД требуют устранить неправильную тонировку в течение 10 дней. Тем, кто не снимет пленку со стекла за этот срок, полагается либо штраф в размере 2-4 тысяч рублей, либо заключение под стражу на период до 15 суток, уточняет Autonews.

Неуплата штрафа

Если водитель не оплатит штраф в отведенный на это 60-дневный срок, он также может попасть под арест. Как уточняется на сайте УМВД по Владимирской области, срок такого административного ареста составляет до 15 суток. Другое возможное наказание — обязательные работы продолжительностью до 50 часов.

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