Что будет, если перепутать клеммы аккумулятора

Нередко автолюбители путают клеммы на автомобильных АКБ. Эксперты решили разобраться в том, к чему это может в итоге привести.

Урон от неправильных подключений аккумуляторных батарей к клеммам будет завесить от условий, в которых случилось данное событие. В случае постановки АКБ «не той стороной», а также подключения её к электрической сети незаведенной машины, ничего критичного не случится, при оснащении автомобиля олдскульными специальными галогенками. При этом неважно направление подаваемого тока.

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Со светодиодными современными источниками освещения дело обстоит сложней. Ток может протекать через специальные диоды непосредственно в одном направлении. Если к ним будет приложено напряжение в обратную сторону, они могут в итоге перегореть.

Если автолюбитель перепутал полярность АКБ и пытается завести двигатель, с авто могут произойти различные неприятности. Стартер в этом случае осуществит попытку прокручивания в другом направлении, что может привести к перегоранию обмотки. При этом может произойти выгорание диодного моста и светодиодов. Могут выгорать многие предохранители, которые защитят более ценные узлы электрической системы.

Из-за неправильной полярности батареи страдает также БУД и другие автомобильные электронные «мозги». В заведённом автомобиле такое неправильное подключение вызовет искры, что может стать причиной пожара.

Распространенная ситуация с неверным подключением батареи наблюдается в случае попытки «прикурить» один автомобиль от другого. Если перед попыткой таким способом завести машину, некоторое время подзарядить «умершую» батарею от работающей, урон будет минимальным. В итоге реанимируемая АКБ только разогреется, закипит, а также окончательно «умрёт». При этом электросистемы обоих авто не пострадают.

Если сразу пробовать заводить автомобиль с севшими АКБ в случае функционирующего двигателя, все системы могут перегореть на обоих транспортных средствах. Для исключения таких ситуаций, следует максимально внимательно следить за полярностью аккумуляторной батареи.