Почему на российских номерах есть только 12 букв алфавита

На автомобильных номерах в России присутствуют не все буквы русского алфавита, а только 12. Рассказываем, почему так получилось.

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Первые регистрационные знаки для авто появились в Российской империи в 1904 году. Это были таблички из жести с трехзначными числами. Они выдавались городскими управами, пишет "АиФ".

В 1920 году Ленин подписал декрет, согласно которому на каждую машину было необходимо прикреплять два номерных знака. Передний должен был находиться на левом крыле, задний — на специальной стойке. При этом использовались четырех- или пятизначные числа.

В начале 1930-х годов в СССР на табличках помимо цифр появились и буквы, а вскоре стала применяться буквенная шифровка региона. Например, на номерах машин из Грузии ставилась комбинация ГА.

Нынешний вид российские автомобильные номера приобрели в 1993 году. Теперь в регистрационном знаке есть три буквы (серия) и три цифры (номер). Справа в отдельной рамочке указывается номер региона и надпись RUS (сокращенное наименование страны).

ГОСТом 1993 года предусмотрено, что из русских букв используются только 12 — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х, У. Эти литеры выглядят точно так же, как символы латиницы. Буквы, не имеющие аналогов в английском алфавите, на российских номерах не ставятся, пишет PROКроссоверы.