Стоит ли покупать электрокары в России?

В России появилось сразу несколько компаний, которые желают освоить производство электрических автомобилей. На фоне такого ажиотажа у обычных граждан возникает вполне резонный вопрос - насколько эффективен такой транспорт в деле?

Фото: Car.ru Car.ru

КамАЗ уже приступил к подготовке собственного электрокара, а АвтоВАЗ хочет запустить сборку Lada e-Largus в конце этого года. Некоторые компании из Китая тоже хотят принимать участие в реализации данных проектов. Но насколько Россия нуждается в таком виде транспорта, и смогут ли электрокары стать практичными и полезными в использовании?

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Во всем мире с электрическими автомобилями складывается неоднозначная ситуация. Несмотря на то, что в разных странах реализуются программы “зеленого транспорта”, производство такого вида техники все еще считается убыточным. Ни одна компания не вышла на тот этап развития, когда можно получать прибыль от коммерческой продажи машин. Даже крупная Tesla, которая позиционируется лидером в сегменте электрокаров, все еще не расплатилась с крупными долгами.

Практика показала, что приобретать электромобиль за свои деньги не станет ни один гражданин России. Для этого потребуются специальные льготные программы. В стране такие субсидии пока не предоставляются, а стоимость на автомобили высока уже сейчас. Например, электромобиль марки Lada может оцениваться в 3 500 000 рублей. Такая стоимость не говорит о высоком комфорте - автомобиль представлен с тем же кузовом, что и обычные Lada. Разница состоит только в наличии батареи стоимостью 2 500 000 рублей.

Неудобства может вызвать и подзарядка батареи. К примеру, на заправку автомобиля на АЗС уходит 3-5 минут. Если рассматривать электрокары, на пополнение заряда придется потратить более 30 минут. Кроме того, придется заранее поискать источник энергии. Поездки в зимнее время вызывают дополнительные вопросы. В таких условиях запас хода автомобиля сокращается почти на 30%. Все эти недостатки сопровождаются непродолжительным сроком службы.