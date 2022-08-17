Почему автомобили Ferrari красные: все дело в легендарной гонке

Традиционный цвет автомобилей Ferrari — красный. Такая окраска неразрывно ассоциируется со знаменитым итальянским брендом. "Чемпионат" рассказывает, почему так получилось.

Фото: Общественное достояние Общественное достояние

Одной из первых мировых автогонок был Кубок Гордона Беннета, который проводился в Европе в 1900-1905 годах. Перед дебютными соревнованиями встал вопрос о распределении цветов между командами. Поскольку в те времена такие гонки рассматривались как состязания между странами, было решено утвердить национальные гоночные ливреи. Франция получила синий цвет, Германия — белый, Бельгия — желтый, а США — красный. Итальянцы же несколько позже получили черные цвета. Однако потом все изменилось.

Видео дня

Самое главное произошло во время ралли Пекин — Париж в 1907 году. Это было поистине экстремальное состязание: основная часть маршрута проходила по территории Российской империи между городами Иркутск, Омск, Челябинск, Казань, Москва, а в Сибири тогда почти не было автодорог. Однако желающих поучаствовать в ралли было немало. Заявки на участие в марафоне подали 40 команд, но только пять из них в конечном счете транспортировали свои авто в Пекин. Три экипажа прибыли из Франции, по одному — из Италии и Нидерландов. Пилотом итальянской машины был князь Шипионе Боргезе.

Аристократ воспользовался отсутствием на соревнованиях американцев и окрасил свой автомобиль Itala в красный цвет. 20 августа 1907 года, через два месяца после старта, он первым финишировал в Париже. Вторым прибыл французский водитель Шарль Годар.

Преимущество Боргезе во время гонки было таким сильным, что он даже позволил себе по дороге до Москвы отклониться от маршрута и заехал пообедать в Санкт-Петербург. Его Itala по своим техническим возможностям значительно превосходила автомобили конкурентов.