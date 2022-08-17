Какая «резина» лучше – «липучка» или шипованная?

Каждый автовладелец самостоятельно решает вопрос о приобретении шин для своей машины. Эксперты провели анализ относительно того, какая резина лучше – шипованная или «липучка».

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Некоторые автолюбители являются сторонниками зимней шипованной резины, но наличие предложений относительно «липучек» оказывает определённое влияние на устоявшиеся привычки. Ознакомление с последними показывает, что данные покрышки имеют симметричный рисунок протектора. Такая «резина» обладает превосходной дренажной способностью. Наряду с этим в ней применены армирующие элементы, а за монолитность конструкции отвечают 3D-ламели. Суммарно все перечисленные достоинства обуславливают жёсткость покрышки, необходимой при движении машины с большой скоростью. Имеется также сплошное центральное ребро, обеспечивающее курсовую устойчивость.

Вслед за приобретением «липучек» необходимо посетить шиномонтажную мастерскую. После установки и балансировки колёс следует приступить к обкатке новой «резины». Данная процедура проводится на асфальтовых дорогах, причём с торможениями, чтобы открыть ламели.

Практика применения названых шин, особенно за городом, показывает, что они имеют отличия от шипованных покрышек.

Отмечен комфорт от управления автомобилем, «обутым» в «липучки». Вместе с тем у некоторых водителей отсутствует полная уверенность в зацеплении таких шин с дорожным покрытием. Иногда создаётся ощущение, что машина вот-вот сорвётся в занос.

Автовладельцы заметили, что «липучка» ведёт себя несколько хуже на сплошном льду, в отличие от шипованной «резины». «Липучка» хорошо показывает себя при езде по снегу, даже большому.