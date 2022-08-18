Для чего необходим шарик на торпедо под лобовым стеклом

Современные автомобили оборудованы такими опциями, о предназначении которых могут не догадываться их владельцы. К примеру, у некоторых машин на передней панели находится необычная полусфера, которая используется не для украшения салона.

При упоминании шарика, расположенного под лобовым стеклом, многие автомобилисты сразу представляют сверкающий предмет, который подвешивается к зеркалу и используется для украшения салона. На самом деле речь идет о другом элементе - полусфере на передней панели. Среди автомобилистов ходят споры о предназначении такой детали в салоне транспортного средства.

Первое, что приходит в голову - датчик света. Другие полагают, что это датчик дождя. Есть и такие автомобилисты, которые уверены в том, что полусфера на передней панели является составляющей охранного комплекса в машине. На самом деле необычный шарик предназначен для выполнения совершенно других задач.

Полусфера на передней панели является частью климат-контроля. Если бы автомобилисты после приобретения транспортного средства читали инструкцию по эксплуатации, они могли узнать много нового. Так, здесь написано, что полусфера на передней панели никогда не должна загораживаться посторонними предметами. В противном случае можно столкнуться с ухудшением работы системы обогрева и кондиционирования салона.