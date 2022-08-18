«Многие китайские производители сейчас очень хорошо изготавливают свои машины. Кто-то говорит, что металл не тот, но металл нормальный. Машина не гремит, плюшек по сравнению с тем, что нам предоставляют немецкие бренды или те, кто еще ушел, намного больше и по оснащению, и по дополнительным функциям, и по электронике. Поэтому, я считаю, что китайские производители сейчас покажут хороший класс на нашем рынке», — поделился Славнов.