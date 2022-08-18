Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Назван срок падения цен на авто в России

Lenta.ruиещё 1

Цены на автомобили, как и на товары повседневного обихода, сейчас выросли, однако этот рынок стабилизируется, убежден автоэксперт Дмитрий Славнов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный срок падения цен на автомобили в России.

«Рынок лихорадило с марта-апреля, но через год, к началу следующего года или к следующей весне, я думаю, цены чуть-чуть да упадут, то есть рынок уже будет потихоньку выравниваться», — предположил эксперт.

По его словам, в автосалонах сейчас мало новых машин, однако рынок заполонят марки китайских производителей. А вторичный рынок, скорее всего, продолжит пополняться за счет праворульных авто.

«Многие китайские производители сейчас очень хорошо изготавливают свои машины. Кто-то говорит, что металл не тот, но металл нормальный. Машина не гремит, плюшек по сравнению с тем, что нам предоставляют немецкие бренды или те, кто еще ушел, намного больше и по оснащению, и по дополнительным функциям, и по электронике. Поэтому, я считаю, что китайские производители сейчас покажут хороший класс на нашем рынке», — поделился Славнов.

Он также призвал не бояться особых проблем с обслуживанием автомобилей западных производителей. Цены на запчасти выросли, но они есть, во-первых, благодаря параллельному импорту, а, во-вторых, благодаря аналогам.

Автоэксперт,Видео,Дмитрий Славнов,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители