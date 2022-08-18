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2 часа назад

Как оформить европротокол через "Госуслуги"

Мария Иванова

В августе 2022 года в приложении "Госуслуги авто" появилась возможность оформить электронный европротокол, сообщается на сайте Минцифры. С помощью этой функции водители смогут составить извещение о ДТП и отправить его в нужные инстанции без вызова сотрудников ГИБДД.

Как оформить европротокол через "Госуслуги"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приложение "Госуслуги авто", привязанное к порталу "Госуслуги", заработало в сентябре 2021 года. По состоянию на август 2022-го его скачали 1,6 млн раз. Сервис позволяет загружать свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его полицейским в электронном виде, а также имеет ряд других полезных функций. Приложение доступно в Google Play и App Store.

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Новый сервис, доступный теперь в "Госуслугах авто", называется "Европротокол онлайн". Для оформления европротокола достаточно того, чтобы приложение "Госуслуги авто" было установлено на телефоне одного из водителей, попавших в ДТП. Однако необходимо, чтобы оба участника аварии имели подтвержденные записи на сайте "Госуслуги". Водитель, у которого нет приложения, должен будет подтвердить верность данных с помощью ссылки, сгенерированной в сервисе.

Как оформить извещение о ДТП:

Чтобы оформить электронный европротокол через "Госуслуги авто", необходимо сделать следующее:

  • Ввести информацию об автомобилях и данные полисов ОСАГО.
  • Описать обстоятельства аварии и сделать фото нарисованной схемы ДТП.
  • Сфотографировать место инцидента.
  • Указать, какие повреждения получили автомобили.
  • Описать разногласия между водителями (при наличии).

В сообщении Минцифры говорится, что оформление европротокола через "Госуслуги авто" занимает не больше 30 минут, если приложение установлено на телефонах обоих водителей.

"Еще одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии", — рассказал замглавы Минцифры Андрей Черненко.

Суммы возмещений

Если ДТП оформляется через "Европротокол онлайн", потерпевшему могут возместить до 400 тысяч рублей по ОСАГО. Такое возможно в случае, когда участники аварии сделали фотофиксацию повреждений и не имеют разногласий.

Если водители не сходятся в трактовке произошедшего, но фотофиксация была сделана, а также если нет ни фотофиксации повреждений, ни разногласий, сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей.

Если имеются разногласия, и фотофиксация не выполнена, страхового возмещения не полагается.

Что такое европротокол

Европротокол — способ оформления ДТП без вызова полицейских. Он возможен, если в аварии участвовало не более двух авто, в результате ДТП никто не пострадал, а повреждения получили только транспортные средства.

Европротокол может быть заполнен в бумажном виде. Для этого необходимо иметь специальный бланк, который можно получить в страховой компании или скачать в Сети. Помимо сервиса "Госуслуги авто", оформить электронный европротокол можно в других приложениях, в том числе через "Помощник ОСАГО".

Автоэксперт,Андрей Черненко,ГИБДД,Google,
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