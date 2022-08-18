Как правильно держать руль автомобиля

Правильный хват рулевого колеса в автомобиле - вопрос, который волнует каждого владельца транспортного средства. Специалисты из разных сфер, в том числе психологи, проводили исследование данной темы. Одно ясно точно - от правильного хвата руля зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Особенно явно это проявляется в экстренной ситуации, когда каждая секунда на счету.

В автошколе будущие автомобилисты осваивают навык правильного хвата руля. Самая распространенная рекомендация - положение рук на “10 и 2 часа”. Для этого следует представить рулевое колесо в виде циферблата, а затем представить, где находится 10 и 2 часа. Такой хват считается корректным, но назвать его удобным и безопасным нельзя. Более точные сведения предоставляют специалисты, которые обучают контраварийному вождению.

Автомобилист всегда должен держать рулевое колесо обеими руками. Такое положение позволит быстро отреагировать на экстренную ситуацию и выполнить необходимый маневр. Если на окружности окажется только одна рука, водителю придется затратить время на перехват. В современных автомобилях используется другой хват руля, к которому стоит привыкать автомобилистам.

Современный руль имеет одну особенность - анатомическая конструкция, которая позволяет удобно держать его в разных положениях. Так, у боковых спиц, который идут от центра, есть специальные выемки в верхней части. Они необходимы для размещения большого пальца. Он должен прочно удерживать вес остальной части ладони. Кроме того, такое положение предотвращает перенапряжение рук.