Как правильно держать руль автомобиля

Правильный хват рулевого колеса в автомобиле - вопрос, который волнует каждого владельца транспортного средства. Специалисты из разных сфер, в том числе психологи, проводили исследование данной темы. Одно ясно точно - от правильного хвата руля зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Особенно явно это проявляется в экстренной ситуации, когда каждая секунда на счету.
В автошколе будущие автомобилисты осваивают навык правильного хвата руля. Самая распространенная рекомендация - положение рук на “10 и 2 часа”. Для этого следует представить рулевое колесо в виде циферблата, а затем представить, где находится 10 и 2 часа. Такой хват считается корректным, но назвать его удобным и безопасным нельзя. Более точные сведения предоставляют специалисты, которые обучают контраварийному вождению.
Автомобилист всегда должен держать рулевое колесо обеими руками. Такое положение позволит быстро отреагировать на экстренную ситуацию и выполнить необходимый маневр. Если на окружности окажется только одна рука, водителю придется затратить время на перехват. В современных автомобилях используется другой хват руля, к которому стоит привыкать автомобилистам.
Современный руль имеет одну особенность - анатомическая конструкция, которая позволяет удобно держать его в разных положениях. Так, у боковых спиц, который идут от центра, есть специальные выемки в верхней части. Они необходимы для размещения большого пальца. Он должен прочно удерживать вес остальной части ладони. Кроме того, такое положение предотвращает перенапряжение рук.
В таком случае более правильным можно считать положение рук на “9 и 3 часа”. Кроме того, такое размещение рук на рулевом колесе позволяет обеспечить большой угол поворота во время выполнения резкого маневра. Поворачивать руль можно почти на 180 градусов. Это полезная особенность даже при эксплуатации в городских условиях. Ранее в автошколах учили положению на “10 и 2 часа” по причине того, что руль имел неудобную форму с боковыми выступами.