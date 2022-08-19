Сенсорные кнопки в новых автомобилях раскритиковали

Журналисты шведского издания Vi Bilägare раскритиковали новые интерфейсы в современных автомобилях. Об этом сообщается на сайте медиа.

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Специалисты портала изучили современные автомобили и попытались выяснить, сколько времени требуется водителю для выполнения тех или иных задач. В результате выяснилось, что пользователи раритетных машин с физическими кнопками справлялись с переключением различных функций быстрее, чем владельцы новых авто, оборудованных сенсорными экранами.

В рамках исследования специалисты протестировали 11 новых автомобилей и раритетный Volvo C70 2005 года выпуска. Последнее авто было оснащено исключительно физическими переключателями. Во время тестов авторы проверяли, как быстро водители включали обогрев сидений, регулировали температуру в салоне, переключали радио, работали с бортовым компьютером. Выяснилось, что физические интерфейсы позволяют управлять функциями быстрее, чем сенсорные.

Журналисты измеряли не только время, за которое водители справлялись с заданием, но и другие факторы. В итоге Volvo C70 оказался победителем с оценкой 4,5 балла — так, для выполнения четырех задач потребовалось меньше 10 секунд. Оснащенный приборной панелью нового поколения Volkswagen ID.3 получил 2,25 балла и оказался на последнем месте — на выполнение задач в данной машиной ушло более 25 секунд.