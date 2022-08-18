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2 часа назад

Эксперт: сейчас на авторынке такая ситуация, что купят все

Российская Газета

Обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов в беседе с "Российской газетой" оценил возобновление выпуска Lada Niva Travel.

"Сейчас на рынке такая ситуация, что купят все, что Lada сможет произвести, у АвтоВАЗа шикарный шанс догнать и даже перегнать по объему выпуска GM-Avtovaz, который раньше производил эту машину под названием "Нива Шевроле".

Думаю, в горизонте до двух лет АвтоВАЗ сможет выйти на производстве этой машины в 40-50 тысяч. И спросом тоже никаких проблем не будет. Сейчас на рынке большой недостаток дешевых автомобилей, а эта машина все-таки будет стоить относительно дешево. Хотя, конечно, и дороже, чем "Нива". Но стоить отметить, что Niva Travel интереснее и современнее, чем классическая "Нива".

А отсутствие ABS не сильно испортит машину, потому что ее в основном покупают для сельской или внедорожной езды. И c этой точки зрения ABS и подушки безопасности не сильно востребованы у ее покупателей. Ключевой фактор - цена.

Со спросом на эту машину будет все в порядке - перспективы у нее даже лучше, чем у классической "Нивы", - отметил эксперт.

Автоэксперт,Видео,Chevrolet,Lada,Сергей Цыганов,Автоваз,
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