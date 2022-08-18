Думаю, в горизонте до двух лет АвтоВАЗ сможет выйти на производстве этой машины в 40-50 тысяч. И спросом тоже никаких проблем не будет. Сейчас на рынке большой недостаток дешевых автомобилей, а эта машина все-таки будет стоить относительно дешево. Хотя, конечно, и дороже, чем "Нива". Но стоить отметить, что Niva Travel интереснее и современнее, чем классическая "Нива".