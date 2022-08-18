Захват рынка: почему россияне пересаживаются на китайские автомобили

Рост популярности китайских автомобилей в России объясняется двумя моментами. Во-первых, больше ничего нет. Если говорить о свежих поступлениях на рынке, то на сегодняшний день это только китайские автомобили и небольшое количество автомобилей, которые производит "АвтоВАЗ"
по упрощенной схеме. Больше новых машин на российском рынке практически нет. Есть небольшое количество корейских автомобилей, которые сейчас дособирают в Калининграде на заводе "Автотор". Но там комплектов хватит, может быть, еще на месяц.
У нас на рынке остается на сегодняшний день только марка Lada
и "китайцы", которые четко сказали, что они будут продавать, расширять продажи. Все остальные говорят, мол, мы пока думаем. Но пока я не вижу перспектив и не могу сказать, что вот - со следующей недели у нас начнутся продажи того или иного бренда. К сожалению, они, скорее, не начнутся. Поэтому в условиях такого пустого рынка будет расти доля "китайцев". Но, может быть, в ближайшее время в России появятся и производители из других стран - иранцы к нам собирались, индусы тоже рассматривают такой вариант.
Вторая причина роста популярности китайских авто заключается в том, что выросло качество китайских машин. И есть приятный момент, что увеличивается количество моделей, они стали интереснее. Есть несколько компаний, которые здесь работают давно и серьезно. Это Chery
, их суббренд Exeed, это Haval вместе с Great Wall, это Geely
и, может быть, Changan. Они периодически ввозят в Россию новые модели, что приятно. А вот новых марок пока нет, хотя некоторые другие компании обещают начать завозить сюда свои модели, но пока этого не случилось.
Сейчас в России сильно растет дилерская сеть китайских автопроизводителей, включающая и сервисы в обязательном порядке. За этот год прирост какой-то сумасшедший. Причем часто дилерами становятся крупные компании, которые раньше "китайцами" не занимались. Плюс, как говорят, многие из тех, кто раньше занимался, допустим, премиальными немецкими марками, тоже переключились на "китайцев", потому что поставок премиальных немецких марок с весны нет.
С качеством китайских автомобилей все в порядке. За последнее время было предложено множество интересных моделей, которые по качеству не хуже, чем, допустим, "корейцы". Во всяком случае, китайские марки не стесняются давать гарантию 3-5 лет, а марка Exeed дает 7-летнюю гарантию на свои машины. Это говорит о том, что компания уверена в качестве.
Китайцы хотят занять и сегмент люксовых автомобилей. На сегодняшний день Chery уже вывела сюда свой люксовый суббренд Exeed, который очень неплохо продается для марки, только появившейся на рынке. Говорят, что к нам в ближайшее время собирается выйти бренд Hongqi ("Хунци"). Хотя название и звучит неприлично, но это супер-премиальный бренд из Китая. Это машины, на которых ездят все китайские высшие руководители. "Хунци" обещает уже осенью вывести как минимум одну модель лимузина, а, может быть, сразу несколько. Так что китайцы вполне нацелены занять и премиальный сегмент.
Сейчас китайские машины стоят достаточно дорого. Более того, сейчас на рынке сложилась специфическая ситуация, когда китайцы торгуют исключительно высокомаржинальными моделями среднего ценового сегмента. Это кроссоверы стоимостью где-то от 2 до 4,5 млн рублей. Это основной ассортимент китайских компаний. При этом у нас пока пустой рынок бюджетных моделей, и тут как раз проблема. Нужно, чтобы кто-то в России наладил их производство. Может быть, как ожидается, это будет Иран, может быть, кто-то из "китайцев".