Захват рынка: почему россияне пересаживаются на китайские автомобили

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с "Рамблером" прокомментировал данные о росте доли импортируемых из Китая в Россию новых легковых автомобилей во втором квартале 2022 года до 80,6%, а также оценил перспективы китайских автопроизводителей на российском рынке.

Ранее сообщалось, что доля производителей из Китая, которые импортируют новые легковые машины в Россию, во втором квартале текущего года существенно выросла. Если в первом квартале их доля была 28,3%, то во втором квартале она выросла до 80,6%.