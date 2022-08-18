Какой срок годности у автомобильного огнетушителя

Никто не хочет оказаться в ситуации, когда придется воспользоваться автомобильным огнетушителем. Однако такое может произойти. Необходимо, чтобы у огнетушителя, который вы возите в своей машине, был неистекший срок годности.

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Как пишет car.ru, требования к огнетушителям определяются специальными ГОСТами. В соответствии с ними модели для легковых авто должны иметь вес не менее двух килограммов и объем от двух литров. Требования для грузовиков — пять килограммов и пять литров соответственно.

Внутри любого огнетушителя находятся активные вещества, которые борются с огнем. Устройства для тушения пламени, которые применяются в автомобилях, бывают порошковыми, углекислотными и аэрозольные. Последние используются автомобилистами редко.

Порошковые огнетушители распыляют под давлением порошок, который сбивает пламя и перекрывает доступ к нему кислорода. В результате горение мгновенно прекращается.

Углекислотные устройства действуют по другому принципу. Двуокись углерода, вырываясь из такого огнетушителя, переходит в снегообразное состояние, что сопровождается резким понижением температуры. В результате зона возгорания быстро охлаждается. Кроме того, горючая среда разбавляется инертным веществом, из-за чего реакция горения прекращается.

Аэрозольные огнетушители борются с возгоранием с помощью специальной смеси, в состав которой входит хладон, бромистый этил и другие вещества. Аэрозоль подавляет химические реакции, останавливая пламя, и покрывает горящую поверхность, образуя пленку, рассказывает "Автоэксперт".

Для порошкообразных огнетушителей сроки годности достигают 10 лет на баллон и пяти лет на его содержимое. Баллоны можно перезаряжать. Когда заканчивается срок годности у самого огнетушителя, необходимо покупать новый.

Углекислотные модели служат около 15 лет, но их нужно ежегодно проверять, а каждый пять лет — перезаряжать.