Скидка — и точка: как сэкономить на покупке авто

NEWS.ru выяснил, сколько и на каких новых автомобилях можно сэкономить, если воспользоваться господдержкой
Минпромторг перезапустил государственные программы поддержки спроса на новые автомобили, но исключительно российского производства. NEWS.ru объясняет, кто имеет право на льготы, что можно купить и сколько получится сэкономить.
С января по июль 2022 года в России было продано на 60,5% меньше новых автомобилей, чем за тот же период в прошлом году, — лишь 368,8 тысяч штук. На этом фоне государство решило возобновить прекращенную в 2021 году финансовую стимуляцию спроса. Правительство уже запустило несколько программ льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также программы льготного лизинга и скидки на покупку электрокаров. Все предложения распространяются исключительно на автомобили отечественных производителей — УАЗ, Lada, ГАЗ, КАМАЗ и, «Урал». А в случае электромобилей речь идет о машинах, которых еще даже не существует: моделях марки Evolute. Их сборку только планируют начать в Липецке осенью этого года.
Согласно новым условиям, скидка на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания для граждан России в возрасте от 21 до 75 лет составляет 20% стоимости для жителей всех федеральных округов за исключением Дальневосточного, которым полагается 25%.
На отечественные электрокары действует увеличенная выгода — до 35% (для жителей всех регионов), но не более 925 тыс. руб. на один электромобиль. Дополнительно был повышен порог стоимости транспортных средств, участвующих в программах льготного автокредитования — до 2 млн рублей. Что касается льготного лизинга, базовая скидка на эти программы составит 10%, но не более 500 тыс. руб. Программы господдержки действуют до 1 декабря 2022 года, но, как считают эксперты, будут продлены на 2023 год.
Условия для предоставления льгот в рамках программы «Семейный автомобиль» предполагают наличие водительского удостоверения и одного или более несовершеннолетних детей в семье. Претендент не должен иметь оформленного в 2020 и 2021 годах автокредита. Программа «Первый автомобиль» создана для начинающих автолюбителей, которые оформляют кредит на первую машину. Кроме того, аналогичные скидки смогут получить работники госучреждений образования и здравоохранения.
Стоит учитывать и ряд дополнительных условий, предъявляемых банками. Для одобрения кредита надо иметь общий стаж работы не менее 1 года, а на последнем месте работы — не менее 3 месяцев. Среднемесячный доход — не менее 20 тыс. руб. для жителей Москвы и области и 15 тыс. руб. для других регионов.
Помимо требований к потенциальным покупателям существуют и некоторые требования к транспортным средствам. Автомобиль должен быть не просто новым, а изготовленным в 2022 году, причем дата выпуска ЭПТС для моделей LADA должна быть не ранее 1 июня 2022 года. В программах не участвуют автомобили полной массой более 3,5 тонны и работающие на любом виде газа — сжатом, сжиженном и прочих.
Если учесть все эти условия, список моделей легковых и легких коммерческих автомобилей, попадающих под программы госсубсидий, получается весьма ограниченным. В него входят:
Lada Granta, Niva Travel, Niva Legend и, скорее всего, Vesta и XRAY, если их производство возобновится;
UAZ Pickup, Patriot, Hunter, семейство СГР («буханки»), семейство «Профи»;
«Газель» NEXT бортовая платформа, фургон, «Газель» БИЗНЕС автобус;
Минимальная выгода на гамме Lada Granta с базовым 1,6-литровым 8-клапанным мотором, мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», цена которой стартует от отметки 678,3 тыс. руб., составит 135,6 тыс. руб. (здесь и далее — в соответствии с основными условиями для жителей всех регионов, за исключением ДФО).
Самая дорогая Lada Granta — универсал в комплектации Luxe с 98-сильным двигателем и 4-ступенчатым автоматом стоит 1 008,8 тыс. руб. — принесет довольно существенный профит в 201,7 тыс. руб.
Довольно азартную LADA Granta Cross с наиболее мощным 1.6-литровым движком, мощностью 106 л. с. и 5-ступенчатым «роботом» можно приобрести в рамках программ по цене от 777,5 тыс. руб. вместо 971,9 тыс. руб.
Рекомендуемые розничные цены на LADA Niva Travel начинаются от 1 066,9 тыс. руб. (конфигурация силового агрегата единственная: 1.7 л, 80 л. с., 5МТ). Неплохо подготовленный экспедиционный вариант в комплектации LUXE OFF-ROAD стоит 1 232,9 тыс. руб. Соответственно, размер скидки составит от 213,4 тыс. руб. до 246,5 тыс. руб.
LADA Niva Legend с 1,7-литровым 8-клапанным двигателем, мощностью 83 л. с., агрегатированным 5-ступенчатой МКПП обходится дешевле. Диапазон цен: от 806,9 тыс. руб. до 1189,9 тыс. руб. за LADA Niva Legend Bronto. Со скидками он сокращается до 645,5 тыс. руб. — 951,92 тыс. руб.
Большинство модификаций флагманов Ульяновского автозавода — UAZ Patriot подпадают под действие госпрограмм и становятся заметно доступнее. Выпадают только топовые версии с АКПП «Люкс Автомат» и «Люкс Премиум Автомат», превышающие обозначенную правительством границу максимальной стоимости автомобиля в 2 млн руб. Так, субсидированную государством минимальную комплектацию «Патриота» с пятиступенчатой «механикой» можно приобрести за 1236 тыс. руб. (вместо 1545 тыс. руб.), а максимальную и единственную доступную с 6-ступенчатым «автоматом» за 1548 тыс. руб. (вместо 1935 тыс. руб.). Двигатель у всех модификаций один — бензиновый ЗМЗ 409051, мощностью 149,6 л. с.
Из пикапов покрываются госпрограммой только две младшие модификации с механической «пятиступкой»: «Классик/Классик Fleet» и «Комфорт» за 1570 тыс. руб. и 1790 тыс. руб. соответственно. Все остальные дороже 2 млн руб. Получив 20-процентную скидку пикапы можно приобрести за 1256 тыс. руб. и 1432 тыс. руб.
В «Хантерах» и «Буханках» сомнений нет — все они дешевле 2 млн руб. и потому полностью входят в программы субсидирования. Как в комплектациях «Евро-0», так и «Евро-5», если такие будут производить. При этом субсидированная цена «буханок» составит от 1024 тыс. руб. до 10104 тыс. руб. (все со 112-сильным ЗМЗ-40911.10). «Хантеров» — от 1100 тыс. руб. до 1120 тыс. руб.
Стоимость комтранса и по программам льготного кредитования и по программам льготного лизинга любой заинтересованный предприниматель может рассчитать самостоятельно. Алгоритм аналогичный.
Но не стоит обольщаться. По мнению ряда экспертов, все полагающиеся потенциальному покупателю выгоды, скорее всего, в итоге будут распределены между другими бенефициарами — главным образом автодилерами и страховыми компаниями. Сергей Самсонов, руководитель СТО «Мастер» (бывший сотрудник дилерского холдинга «Юг-Авто») уверен, что дилеры обязательно постараются заполучить в свой бюджет часть субсидированной скидки. На эту сумму могут устанавливать допоборудование, которого покупателям и сейчас навязывают немало. Помимо пресловутых «ковриков» за 50 тыс. руб. это, например, услуги по постановке на учет, монтаж автосигнализации, тонировка, дополнительный инструмент, элементы визуального тюнинга и прочее.
Страховые компании усилят акценты на личном страховании: страховании жизни и здоровья, страховании от несчастного случая, потери трудоспособности, сокращения или увольнения и прочее. Поэтому особого всплеска продаж по программам господдержки вряд ли стоит ожидать — они вряд ли сделают машины существенно доступнее. К тому же, как считает Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр», в текущих условиях клиентский спрос сместился в сторону автомобилей с пробегом и китайских брендов, на которые программы господдержки не распространяются.
Впрочем, конечно же, какие-то продажи вырастут. Проводя аналогии с итогами подобных госпрограмм в прошлом, Мольков замечает, что ранее более востребованной была программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Вполне вероятно, что в 2022 году эта тенденция сохранится, поскольку количество клиентов, приобретающих автомобиль на замену уже имеющемуся, превышает количество клиентов, покупающих автомобиль впервые.
В целом же можно заключить, что программы господдержки простимулируют спрос только у тех потребителей, которые ранее отдавали предпочтение автомобилям отечественных брендов.
А вот скидки на покупку электромобилей отечественного производства в отличие от скидок на покупку авто с ДВС могут быть очень востребованы на фоне общего дефицита поставок зарубежных электрокаров. Если отечественные «электрички», конечно же, появятся на рынке в обозначенные сроки.