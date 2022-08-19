Тест самого дорого «китайца» в России

К словосочетанию «премиальный автомобиль» никогда не было вопросов: Audi, BMW, Mercedes-Benz и прочие Range Rover. Но потом корейцы сделали Genesis, и нам потребовалось время, чтобы перестать кривиться и морщиться от слов «премиум от Hyundai». А теперь настали такие времена, когда нам придется смириться еще кое-с-чем: роскошными и премиальными китайцами. И для знакомства с этим классом мы выбрали его самого крутого представителя — Exeed VX. Это самый мощный и дорогой китайский автомобиль в России (по крайней мере из тех, что официально у нас продаются).

Фото: motor.ru motor.ru

Если кто-то вдруг еще не знает, Exeed — это премиальный бренд компании Chery. А VX — его топовая модель. Тут почти пять метров от носа до хвоста, три ряда сидений, 20-дюймовые колеса, турбомотор и множество продвинутой электроники, которую только можно встретить в современном автомобиле: начиная от светодиодных фар и проекционного дисплея, и заканчивая адаптивным круиз-контролем, системами удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Стоит такой кроссовер, если верить официальному прайсу, 5 249 900 рублей. Или, с учетом всевозможных скидок, почти 4,7 миллиона.

Во внешности и технике — почти ничего китайского. Дизайн от европейца, работавшего на Opel, BMW и Mazda, а агрегаты от австрийской фирмы AVL (она отвечала за мотор) и Getrag (разрабатывала роботизированную коробку передач). Всё это построено на модульной платформе в паре с традиционным «Макферсонрм» спереди и многорычажкой сзади. Плюс полный привод с муфтой, подключающей заднюю ось.

Двухлитровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском выдает 249 сил и 385 Нм крутящего момента, «робот» — семиступенчатый с двумя мокрыми сцеплениями.