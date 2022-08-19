Как установить и подключить видеорегистратор в автомобиле

Многие автолюбители сами устанавливают в своей машине видеорегистратор, пользуясь инструкцией по эксплуатации данного оборудования. Имеются особенности монтажа данного девайса, крайне важно правильно выполнить такую работу.

В комплект видеорегистратора входит крепёж, обеспечивающий возможность установить его в автомобиле. Практика показывает, что в ряде случаев требуется доработка конструкции монтажного модуля, вплоть до замены штатных крепёжных элементов. Имеются несколько вариантов монтажа названного оборудования, причём каждый из них имеет свои минусы и плюсы.

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Иногда в комплект входит специальная присоска, обеспечивающая возможность закрепления прибора к панели, причём данный вариант является самым простым из имеющихся способов монтажа такого оборудования.

Перед установкой необходимо обезжирить место для опоры видеорегистратора. Аппарат не должен мешать водителю, обеспечивая максимальный угол обзора.

Вторым вариантом является закрепление наклейки в виде двустороннего скотча. Недостатком такого способа является невозможность демонтировать аппарат без повреждения наклейки. Монтаж зависит от материала той или иной стороны скотча, причём он должен быть влаго- и термостойким.

Новички могут неправильно установить видеорегистратор, используя двухсторонний скотч. К тому же, если он установлен на ветровом стекле, то возможно перегревание крепления солнцем. Третьим вариантом является установка данного оборудования на торпедо автомобиля при помощи того же двухстороннего скотча. Недостатком данного способа является уменьшение угла обзора.

Имеется вариант, когда видеорегистратор встраивают в зеркало заднего вида. Такую работу проводят на СТО, речь идёт о моделях премиум-класса.

В основном видеорегистратор подключают к питанию от прикуривателя, данное решение является наиболее распространённым среди гаджетов бюджетной категории. Между тем подобный вариант нежелателен из соображений эргономичности, пожаробезопасности и эстетики.