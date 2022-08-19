Чем японские автомобили отличаются от немецких

Автомобили японского и немецкого производства имеют существенные отличия. Они заключаются не только во внешнем виде, но и в особенностях обслуживания.

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Автомобильная промышленность существует уже более 100 лет. За это время в разных странах и континентах сформировался определенный стиль оформления транспортных средств. Поэтому автомобили японского и немецкого производства отличаются по дизайну, оформлению и техническим параметрам.

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Самое заметное отличие между японской и немецкой машиной - оформление салона. Как правило, у немцев он более богатый и оснащенный. Производители из Японии стараются экономить на материалах даже в таких решениях. Ощущается разница не только тактильно - у немецких автомобилей материалы в салоне служат более длительный срок. Именно из-за такого оформления внутреннего пространства японские машины имеют один недостаток - плохая шумоизоляция.

Дело в том, что компании из Японии ориентируются на то, что автомобили эксплуатируются на идеальных дорогах. По этой причине они не вкладывают большие суммы в защиту от посторонних звуков. В условиях России такого оснащения недостаточно, поэтому владельцы часто проводят доработку транспортных средств.

Нельзя не обратить внимание на технические особенности. Японцы с неохотой внедряют в автомобили передовые технологии, так как делают упор на надежность техники. Такой подход стал причиной популярности японского автопрома в России. В оснащении используются моторы, проверенные годами, а в электрике нет ничего такого, что невозможно было бы отремонтировать. Автомобилисты закрывают глаза даже на более высокий расход топлива, главное - чтобы машину можно было починить.

Самая распространенная проблема автомобилей из Японии - выход из строя рулевой рейки. Многие связывают это с тем, что машины эксплуатируются на плохих дорогах. Под воздействием постоянной вибрации, комплектующие начинают стремительно разрушаться. На немецких автомобилях такая неисправность тоже может возникать, но не так часто.