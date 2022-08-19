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15 минут назад

Почему отличается скорость на спидометре и в навигаторе: какие показания правильнее

Car.ru

Многие автомобилисты знакомы с ситуацией, когда показания спидометра и навигатора отличаются. В большинстве случаев, именно спидометры завышают показатель скорости передвижения транспортного средства. Рассмотрим, является ли это заводским браком?

Спидометр против навигатора: чьи показания точнее?
Фото: Car.ruCar.ru

Спидометр - первый прибор, на показания которого в автомобиле должен смотреть водитель. Именно он показывает, с какой скоростью передвигается транспортное средство, что позволяет избежать ДТП и прочих неприятностей на дороге. Однако в последнее время автомобилисты все активнее стали переходить на более современные и продвинутые устройства - навигационные системы, дополненные датчиком скорости. Однако между показаниями штатного спидометра и навигатора порой можно обнаружить существенную разницу.

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Данное явление проявляется вне зависимости от типа колес, установленных на автомобиль. На разных машинах могут отмечаться разные показатели. У одних скорость завышена на 5 км/час, а у других - на 10 км/час. Чем выше скорость передвижения транспортного средства, тем больше обманывает спидометр. Разница есть даже при движении на скорости до 40 км/час.

Не все автомобилисты знают, что такая особенность работы спидометра закладывается специально. Главное предназначение - предотвращение получения штрафов с камер ГИБДД. Если автомобилист будет передвигаться с максимально разрешенной скоростью, вряд ли его оштрафуют за лишние 1-2 км/час. Спидометр завышает показания, что позволяет избегать нарушений. К примеру, если на спидометре показывает 60 км/час, реальная скорость может составлять 57-58 км/час.

Считается, что повышение скорости играет и психологическую роль. Так, автомобилист ведет себя более осторожно, если передвигается на большой скорости. К примеру, на спидометре стрелка доходит до отметки 140 км/час. Водитель в таком случае концентрируется на дороге или сбрасывает скорость, хотя фактически он едет не больше 130 км/час. Такая особенность, заложенная производителем, положительно сказывается на безопасности дорожного движения.

Показания спидометра в автомобиле и навигатора могут отличаться. Это конструктивная особенность, которая повышает безопасность дорожного движения.

Автоэксперт,ГИБДД,
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