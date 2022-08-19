Автоэксперт рассказал, как открыть автомобиль с ключами внутри

Автовладельцы достаточно часто сталкиваются с такими ситуациями, когда замки дверей блокируются, а ключи остаются в салоне. Однако, машину можно попытаться открыть несколькими способами, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Петр Баканов. Все зависит от конкретной машины и ситуации.

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«Тема с открытием автомобиля, в салоне которого остались ключи, всегда актуальна. Например, многие машины оснащены сигнализациями с режимом автоматической постановки на охрану. Но устройство не всегда срабатывает корректно. Методов открытия авто с заблокированными дверьми не так много», - отметил Петр Баканов.

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По словам эксперта, первое, что можно сделать, попытаться отогнуть резиновый уплотнитель и с помощью обычной линейки или металлического прутка нащупать и приподнять тягу замка, чтобы разблокировать дверь.

Второй вариант – опустить боковое стекло. Для этого необходимо упереться в него ладонями и попытаться сдвинуть вниз. Когда появится щель, можно рукой достать до внутренней ручки открывания двери или длинным предметом дотянуться до кнопки центрального замка. Такой вариант подходит для старых машин, у которых уже расшатаны стеклоподъемники.

Третий способ – отогнуть рамку двери, используя отвертку, монтировку или монтажную подушку для установки окон и далее открыть дверь. Но без последствий не обойдется. Чтобы привести потом машину в порядок, потребуется помощь жестянщика.

Самый простой способ – разбить стекло. Но необходимо помнить, что для каждой машины его стоимость разная. Кроме того, цена разных стекол для одного и того же автомобиля может значительно отличаться. Поэтому лучше предварительно узнать цены и убедиться, что нужное стекло есть в наличии. Каким способом бить – не важно, главное не пораниться.

Эксперт также отметил, что если все эти методы по каким-то причинам не подходят, то необходимо обращаться к специалистам, которые помогут вскрыть машину. Цены за такие услуги обговариваются в зависимости от модели автомобиля.