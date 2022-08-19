В Россию приедут авто из Ирана: какие модели Iran Khodro могут появиться в продаже

Поставки в Россию автомобилей Iran Khodro должны начаться в 2022 году. Об этом, как сообщает Autonews, заявил глава этой иранской компании Мехди Хатиби. По его словам, необходимые переговоры в российской стороной проведены. Издание рассказывает, что такое Iran Khodro и какие машины она выпускает.

Фото: IKCO IKCO

Компания Iran Khodro была основана 60 лет назад — в 1962 году. Правда, первоначально она называлась Iran National. Позже предприятие переименовали в Iran Khodro. Слово khodro в переводе с персидского значит "автомобиль"). Подразделение, которое занимается производством машин, называется IKCO, структура IPCO в составе Iran Khodrо выпускает трансмиссии и двигатели, ISACO — запчасти).

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Iran Khodro — крупнейший автопроизводитель в Иране, а также на Среднем и Ближнем Востоке. Производственные мощности предприятия включают шесть площадок, включая головной завод в Тегеране. Компания способна выпускать миллион автомобилей в год. Правда, она не имеет полностью самостоятельных разработок.

Первая машина, которую начали собирать в иранской столице — седан Paykan. Он представляет собой лицензионный Hillman Hunter от британской группы Rootes. Paykan совершил автомобильную революцию в Иране, став массовой моделью. Он производился с 1966 по 2005 год. За весь этот период было изготовлено 1,5 млн таких авто.

IKCO. Автомобиль Paykan

В 1990-е годы Iran Khodro заключила соглашение с Peugeot, благодаря чему в Иране началось производство седана Peugeot 405, которое продолжается и сейчас. Затем арабская компания приступила к выпуску хетчбэка Peugeot 206, а также измененных моделей французского бренда — Peugeot 207i (так называется 206-й с несколько иным внешним видом) и Peugeot Pars (405-й после рестайлинга). Помимо этого Iran Khodrо производит кроссовер Peugeot 2008.

IKCO. Автомобиль Peugeot Pars

Все необходимое для этих автомобилей делается в Иране. На машины ставят французские двигатели TU5 и XU7, а также моторы EF местной разработки (правда, в их создании участвовала немецкая компания FEV.

На заводах IKCO также налажен выпуск китайских моделей. Это кроссоверы Haima S5 и S7, а также хетчбэк Dongfeng H30 Cross.

IKCO. Автомобиль Haima S7

Собственная модель Iran Khodrо, продажи которой, как предполагает Autonews, могут начаться в России — седан Samand. Правда, этот автомобиль уже поставлялся в РФ в 2006-2009 годах и не получил здесь популярности. В Иране он стоит стоит 6–8 тысяч долларов (350-500 рублей). Samand имеет оригинальный дизайн, а с технической точки зрения представляет собой вариацию Peugeot 405.

IKCO.Автомобиль Samand SE

Одновременно с Samand иранский автопроизводитель выпускает еще один седан Soren, который дебютировал в 2007 году. По сути эти модель является глубоким рестайлингом Samand. Планировалось, что она заменит первый седан в линейке бренда, но потом компания решила сохранить выпуск обоих автомобилей.

В 2015 году был проведен еще один рестайлинг Samand, в результате чего на свет появилась модель Dena. Ее обновленная версия Dena+ отличается от оригинала боковыми панелями.

IKCO. Автомобиль Dena+

Иранская компания также выпускает легковой пикап Arisun с кузовными панелями от Peugeot 405, а также IKCO Runna — перелицованный седан Peugeot 206. Совсем новая модель — седан IKCO Tara. Это переделанный бюджетный Peugeot 301, представленный в 2021 году.