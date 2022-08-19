Что делать, если укачивает в машине

Человека укачивает в автомобиле из-за того, что поступающая в мозг информация не соответствует реальным ощущениям тела, объясняют австралийские медики. Пассажиры понимают, что перемещаются в пространстве, но их тело при этом остается неподвижным. Издание TechInsider приводит несколько советов, помогающих бороться с морской болезнью в машине.

Интересно, что женщины больше подвержены укачиванию, нежели мужчины. Причина — гормональный фон. Кроме того, сильнее других пассажиров страдают от качки в авто дети в возрасте от 4 до 13 лет. У подростков проблема проходит, как только у них заканчивается период полового созревания.