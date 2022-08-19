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39 минут назад

Что делать, если укачивает в машине

Мария Иванова

Человека укачивает в автомобиле из-за того, что поступающая в мозг информация не соответствует реальным ощущениям тела, объясняют австралийские медики. Пассажиры понимают, что перемещаются в пространстве, но их тело при этом остается неподвижным. Издание TechInsider приводит несколько советов, помогающих бороться с морской болезнью в машине.

Что делать, если укачивает в машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
  • Старайтесь поменьше двигаться на сиденье и окружите себя предметами, сковывающими движение, например, подушками и сумками.
  • Попросите водителя объезжать неровности на дороге и медленнее поворачивать.
  • В пути не читайте книги и не смотрите в телефон. Это только усиливает качку. Лучше глядеть в окно. Постарайтесь сконцентрировать взгляд на какой-нибудь неподвижной точке.
  • Отправляясь в путь, не пейте много воды и других напитков. Особенно важно отказаться от спиртного и кофе.
  • Не ешьте жирного. В дороге можно перекусить яблоком.
  • Чтобы убрать неприятные симптомы, выполните дыхательное упражнение. Глубоко вдохните, задержите воздух на несколько секунд, а затем плавно выдохните. Повторите это несколько раз.
  • Если ощущения становятся невыносимыми, попросите остановить машину и прогуляйтесь немного на свежем воздухе.

Интересно, что женщины больше подвержены укачиванию, нежели мужчины. Причина — гормональный фон. Кроме того, сильнее других пассажиров страдают от качки в авто дети в возрасте от 4 до 13 лет. У подростков проблема проходит, как только у них заканчивается период полового созревания.

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