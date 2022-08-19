Эксперты оценили перспективы возвращения иномарок в Россию

Эксперты рассказали о том, вернутся ли в Россию иномарки и стоит ли покупателям ждать снижения цен на автомобильном рынке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что официальных поставок из США и Европы сейчас нет, и неизвестно, когда они возобновятся.

«Все новые иномарки, которые можно увидеть на автовозах и в автосалонах, - это продукт параллельного импорта, в основном из Эмиратов. И это практически сплошь автомобили премиального класса. Потому что затраты на перевозку бюджетного и премиального автомобиля одинаковые, но в процентном выражение бюджетному авто это даст такую наценку, что он перестанет быть бюджетным», – объяснил Игорь Моржаретто.

Также эксперт добавляет, что ещё остался канал поставок из Калининграда, в котором накопилось несколько десятков тысяч новых автомобилей в разобранном состоянии. Параллельный импорт же, по мнению Моржаретто, будет расти до тех пор, пока будет сохраняться спрос.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Алексей Стариков добавляет, что поставки по каналам параллельного импорта уже начались. Впрочем, эксперт уверен, что цены на новые автомобили снижаться не будут.