Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Эксперты оценили перспективы возвращения иномарок в Россию

Елена Прошина

Эксперты рассказали о том, вернутся ли в Россию иномарки и стоит ли покупателям ждать снижения цен на автомобильном рынке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты оценили перспективы возвращения иномарок в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что официальных поставок из США и Европы сейчас нет, и неизвестно, когда они возобновятся.

«Все новые иномарки, которые можно увидеть на автовозах и в автосалонах, - это продукт параллельного импорта, в основном из Эмиратов. И это практически сплошь автомобили премиального класса. Потому что затраты на перевозку бюджетного и премиального автомобиля одинаковые, но в процентном выражение бюджетному авто это даст такую наценку, что он перестанет быть бюджетным», – объяснил Игорь Моржаретто.

Также эксперт добавляет, что ещё остался канал поставок из Калининграда, в котором накопилось несколько десятков тысяч новых автомобилей в разобранном состоянии. Параллельный импорт же, по мнению Моржаретто, будет расти до тех пор, пока будет сохраняться спрос.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Алексей Стариков добавляет, что поставки по каналам параллельного импорта уже начались. Впрочем, эксперт уверен, что цены на новые автомобили снижаться не будут.

Ранее стало известно, что в Россию будут поставляться иранские автомобили Iran Khodro.

Автоэксперт,Iran Khodro,Алексей Стариков,Игорь Моржаретто,Авилон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители