Как самостоятельно отремонтировать автомобильный генератор

Многие автолюбители берутся своими силами обслуживать узлы принадлежащего им автомобиля. В перечень работ включили и ремонт генератора, что является не сложной, но ответственной задачей.

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Автомобильный генератор нуждается в периодическом осмотре на предмет его правильной работы. Мероприятие необходимо проводить с использованием электропривода, тахометра, вольтметра, амперметра и нагрузочного реостата. Крайне важно, чтобы частота вращения ротора генератора находилась на уровне 0-5000 мин-1, реостат при этом должен быть рассчитан на силу тока не более 60 Ампер.

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Частота вращения генератора под нагрузкой при достижении 12,5 Вольт не должна находиться выше чем 1000-1100 мин-1 без нагрузки и 2000-2200 мин-1 под нагрузкой. Разборка генератора имеет свою последовательность. Вначале следует демонтировать держатель щёток с регулятором напряжения. Для этого надо отвернуть нужный крепёж. Далее вынимают стяжные болты, вслед за этим снимается крышка, причём вместе со стартером.

Чтобы сделать это без каких-либо проблем, нужно отсоединить фазные обмотки от выводов, которые имеются на блоке выпрямления. Крепёжная гайка затем снимается со шкива, далее демонтируют и его. Следом надо удалить переднюю крышку генератора, в этом случае пригодится съёмник.

Сборка генератора проводится в обратной последовательности, по данной причине нужно запомнить порядок операций.

После разборки генератора приступают к проверке состояния его деталей. Необходимо провести осмотр обмоток статора, ротора, а также диодов блока управления. Для этих целей понадобится омметр.

Генератор исправен, если сопротивление на обмотках не превышает 10%.

Чтобы проверить целостность диодов, нужен аккумулятор и контрольная лампа. Если диод неисправен, он не пропускает ток. Чтобы проверить регулятор напряжения, необходимо подсоединить источник питания в виде двух аккумуляторных батарей, выдающих суммарно 24 Вольта. Понадобится и потенциометр. Если установить напряжение 12 Вольт, то лампа загорается, но при превышении напряжения до 14-15 Вольт она тухнет. Если этого не происходит, значит регулятор имеет пробой и нуждается в замене.

Завершающей операцией является осмотр колец ротора генератора и подшипников. При наличие люфта последние нуждаются в замене. Кольца протачиваются в том случае, если они имеют степень износа свыше 0,5 мм.