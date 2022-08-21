Автоэксперт сравнил надежность китайских и европейских автомобилей

Китайские автопроизводители совершили прорыв в плане дизайна машин, однако по надежности автомобили из КНР пока не могут сравняться с европейскими, японскими и корейскими, уверен эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов .

«Говорить о том, что китайские автомобили сравнялись по надежности с японскими, корейскими или европейскими, я не рискну. Opel Zafira Life точно надежнее, экономичнее и проще в содержании, чем китайский минивэн GAC GN8. По вместимости и грузоподъемности «немец» кладет «китайца» на лопатки», — рассказал Виноградов.

Впрочем, несмотря на успехи в дизайне, с организацией водительского места у многих новых моделей из Китая есть проблемы, пишет эксперт. Различия могут быть даже в рамках одного бренда — если к эргономике кроссовера Haval F7 нет серьезных претензий, то организация места водителя у Jolion вызывает вопросы, замечает он.