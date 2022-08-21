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25 минут назад

Автоэксперт "За рулем" сравнил надежность китайских и европейских автомобилей

Газета.Ru

Китайские автопроизводители совершили прорыв в плане дизайна машин, однако по надежности автомобили из КНР пока не могут сравняться с европейскими, японскими и корейскими, уверен эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Автоэксперт сравнил надежность китайских и европейских автомобилей
Фото: HavalHaval

«Говорить о том, что китайские автомобили сравнялись по надежности с японскими, корейскими или европейскими, я не рискну. Opel Zafira Life точно надежнее, экономичнее и проще в содержании, чем китайский минивэн GAC GN8. По вместимости и грузоподъемности «немец» кладет «китайца» на лопатки», — рассказал Виноградов.

Впрочем, несмотря на успехи в дизайне, с организацией водительского места у многих новых моделей из Китая есть проблемы, пишет эксперт. Различия могут быть даже в рамках одного бренда — если к эргономике кроссовера Haval F7 нет серьезных претензий, то организация места водителя у Jolion вызывает вопросы, замечает он.

«На мой взгляд, ближе всего к мировому уровню Geely Coolray и Tugella, а также внедорожник Haval H9. Удачными можно назвать и последние модели Chery», — добавил Виноградов.

Ранее стало известно, что Haval выпустил гибридную версию кроссовера Jolion.

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