Автоэксперт сравнил надежность китайских и европейских автомобилей

Китайские автопроизводители совершили прорыв в плане дизайна машин, однако по надежности автомобили из КНР пока не могут сравняться с европейскими, японскими и корейскими, уверен эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.
«Говорить о том, что китайские автомобили сравнялись по надежности с японскими, корейскими или европейскими, я не рискну. Opel Zafira Life точно надежнее, экономичнее и проще в содержании, чем китайский минивэн GAC GN8. По вместимости и грузоподъемности «немец» кладет «китайца» на лопатки», — рассказал Виноградов.
Впрочем, несмотря на успехи в дизайне, с организацией водительского места у многих новых моделей из Китая есть проблемы, пишет эксперт. Различия могут быть даже в рамках одного бренда — если к эргономике кроссовера Haval F7 нет серьезных претензий, то организация места водителя у Jolion вызывает вопросы, замечает он.
«На мой взгляд, ближе всего к мировому уровню Geely Coolray и Tugella, а также внедорожник Haval H9. Удачными можно назвать и последние модели Chery», — добавил Виноградов.
Ранее стало известно, что Haval выпустил гибридную версию кроссовера Jolion.