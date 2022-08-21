Названа причина появления ржавчины на новых авто

Автоэксперты отметили, что ржавчина на машине может появиться даже после года эксплуатации. Специалисты объяснили, с чем связано подобное явление.

Фото: pxhere.com pxhere.com

По словам автоэкспертов, представители отечественного автопрома в большей степени склоны к проблемам с коррозией, нежели иномарки. Однако даже у «европейцев» могут начать появляться «рыжики» спустя год эксплуатации.