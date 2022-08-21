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1 час назад

Названа причина появления ржавчины на новых авто

Слово и Дело

Автоэксперты отметили, что ржавчина на машине может появиться даже после года эксплуатации. Специалисты объяснили, с чем связано подобное явление.

Названа причина появления ржавчины на новых авто
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам автоэкспертов, представители отечественного автопрома в большей степени склоны к проблемам с коррозией, нежели иномарки. Однако даже у «европейцев» могут начать появляться «рыжики» спустя год эксплуатации.

Связано подобное с тем, что производители стремятся сэкономить на лакокрасочном покрытии, оцинковке кузова и на качестве грунтовки. Об этом сообщает портал NJcar.

Автоэксперт,
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