АвтоВАЗ ищет автоматическую коробку передач в Китае. По данным портала Drom.ru, делать ставку на японские автоматические коробки передач Jatco на АвтоВАЗе не намерены, поэтому тольяттинский автогигант ведёт переговоры с тремя поставщиками из Поднебесной. В КНР заводчане выбирают не только будущего партнёра, но и принципиальную конструкцию трансмиссии — рассматриваются и классические «автоматы» с гидротрансформатором, и вариаторы.

Фото: © Lada © Lada

По неофициальным данным через три года до 60 процентов автомобилей Lada должны выпускаться с автоматической коробкой передач, то есть китайские «автоматы» со временем появятся на всех моделях, кроме внедорожников Niva Legend и Niva Travel.

Большая часть китайских производителей трансмиссий выпускает агрегаты по лицензиям европейских, японских или американских производителей. Пока приоритетный вариант для АвтоВАЗа — адаптация европейской коробки передач, локализованной в Китае. Какие именно китайские трансмиссии попали в орбиту интереса АвтоВАЗа не сообщается, но в списке кандидатов якобы есть даже 8-скоростной гидромеханический «автомат».