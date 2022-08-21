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1 час назад

АвтоВАЗ ищет автоматическую коробку передач в Китае

Motor.ruиещё 1

АвтоВАЗ ищет автоматическую коробку передач в Китае. По данным портала Drom.ru, делать ставку на японские автоматические коробки передач Jatco на АвтоВАЗе не намерены, поэтому тольяттинский автогигант ведёт переговоры с тремя поставщиками из Поднебесной. В КНР заводчане выбирают не только будущего партнёра, но и принципиальную конструкцию трансмиссии — рассматриваются и классические «автоматы» с гидротрансформатором, и вариаторы.

АвтоВАЗ ищет автоматическую коробку передач в Китае
Фото: © Lada© Lada

По неофициальным данным через три года до 60 процентов автомобилей Lada должны выпускаться с автоматической коробкой передач, то есть китайские «автоматы» со временем появятся на всех моделях, кроме внедорожников Niva Legend и Niva Travel.

Большая часть китайских производителей трансмиссий выпускает агрегаты по лицензиям европейских, японских или американских производителей. Пока приоритетный вариант для АвтоВАЗа — адаптация европейской коробки передач, локализованной в Китае. Какие именно китайские трансмиссии попали в орбиту интереса АвтоВАЗа не сообщается, но в списке кандидатов якобы есть даже 8-скоростной гидромеханический «автомат».

В настоящий момент АвтоВАЗ вовсе не выпускает двухпедальные автомобили, но до начала «военной спецоперации» в гамме были варианты с японско-французским двигателем 1.6 и вариатором Jatco, а также связка отечественного двигателя 1.6 ВАЗ-21126 и старого 4-скоростного «автомата» Jatco.

Автоэксперт,Lada,Автоваз,
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