Почему нельзя ставить машину на «паркинг» без ручника?

При установке авто на «паркинг», необходимо соблюдать определённую последовательность действий. В ином случае быстро уменьшается ресурс трансмиссии.

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В случае постановки АКПП на паркинг «P» активируется определённый механизм. Для парковочного режима предусмотрена прямая механическая связь с АКПП при помощи металлического тросика.

Приводом перемещается кронштейн со специальным коромыслом, конец которого оснащён фиксатором. Данный механизм размещается на валу КПП. Он оснащён колесом с прорезями, схожим с шестерёнкой. В случае попадания фиксатора в имеющийся паз, наблюдается жесткое сцепление.

Когда автомобилист передвигает рукоятку КПП в положение «паркинг», фиксатором жёстко схватывается вал. При этом электроника бездействует. От водителя будет зависеть, насколько жестким будет данное включение.

Если автомобилист на высоких скоростях ошибочно активирует режим «P», автоматикой не будет предотвращён переход КПП в опасный нежелательный режим. Происходит накидывание фиксатора на зубцы, вследствие чего слышен громкий неприятный скрежет.

В данном случае происходит перескакивание коромысла по зубьям. Это приводит к хрусту и потери части металла. В итоге в коробку попадают элементы мелкой стружки, являющейся опасной для механизмов КПП, которые трутся своими поверхностями. Возможен облом зуба фиксатора, который останется внутри автомобильной трансмиссии. Приблизительно аналогичная ситуация, однако в меньших масштабах, происходит в случае ежедневных парковок на склонах.

Часто во время установки авто на «паркинги» на уклонах, водители забывают затягивать ручник. При этом, вес стоящего под уклоном автомобиля напирает на грани зубьев вала. В этом случае возникает внутренние напряжения действующее на эти механизмы на протяжении долгого времени стоянки.