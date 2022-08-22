Замена Logan. Какие автомобили может предложить Иран?

Уход с рынка России иностранных компаний освободил большое количество производственных площадок. Простаивают заводы в Санкт-Петербурге, Калуге и Нижнем Новгороде. Китайские производители постепенно переходят в средний и высокий класс, а нишу бюджетных транспортных средств вполне могут занять компании из Ирана.

Иранская автомобильная промышленность берет свое начало еще в 1962 году. Когда Ахмуд и Махмуд Хайями основали фирму Iran Khodro. Модель Samand уже продавалась на рынке России в период с 2006 по 2009 год. Такие машины по оснащению и стоимости являлись прямыми конкурентами для Renault Logan. Всего за 3 года производитель сумел реализовать 12 000 экземпляров. Поставки были свернуты после того, как в России ввели новые экологические требования. Компания пыталась вернуться в Россию в 2011 году, но планы разрушил экономический кризис 2014 года.

На данный момент компания готова предложить россиянам модель Soren, которая исторически связана с Samand. В основе данного автомобиля лежит платформа, которую позаимствовали у Peugeot 405. Ее специально дорабатывали под требования иранского рынка. В качестве силового агрегата может использоваться мотор 1,6 мощностью 110 или 114 л.с. Есть и более мощная версия - 1,7 на 147 л.с. В паре работает МКПП.

Еще одна модель для рынка России - Dena. Это люксовый транспорт, который строится на увеличенной базе под Soren. Автомобиль получил аналогичную техническую часть, но предлагает более роскошное оформление салона. Имеет все шансы оказаться на рынке России и Runna. Это компактный транспорт, который строится на платформе от Peugeot 206. Модель отнесена к C-классу, поэтому отличается неплохими габаритами. Длина кузова составляет 455,8 см, ширина 172 см, а высота 146 см. Под капотом установлен двигатель рабочим объемом 1,6 литра, производительность которого составляет 105 л.с. В паре с ним функционирует 5-ступенчатая МКПП.

Для российских покупателей, которые привыкли к европейскому качеству, иранские автомобили могут показаться слишком простыми. Но если сравнивать их с бюджетными китайцами, выбор очевиден.