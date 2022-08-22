Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
2 часа назад

Что делать, если обломилась свеча зажигания в моторе

Car.ruиещё 1

Свечи зажигания в автомобиле отламываются в самое неподходящее время. Есть несколько способов, которые позволяют достать обломки из колодца.

Что делать, если обломилась свеча зажигания в моторе
Фото: Car.ruCar.ru

Свеча зажигания - важный элемент в конструкции мотора, без которого последний не способен работать. Обламывается свеча в самый неподходящий момент. Это вызвано разными причинами - брак или прикипание запчасти. Если попытка открутить ее привела к печальным последствиям, есть несколько вариантов решения проблемы.

В большинстве случаев у свечи надламывается гофра изолятора, или же резьбовой элемент встает в головке блока цилиндров. В обоих вариантах нет ничего хорошего - на руках остается или кусок изолятора, или свеча без заземляющего электрода. Это распространенная в среде автомобилистов проблема, поэтому способов ее решения накопилось достаточно.

Если выбирать более простой вариант, придется потратить много финансов на приобретение экстрактора. Внешне эти элементы напоминают сверла со спиралью в обратную сторону. Такое решение позволяет зацепиться за дефектный крепеж и открутить его.

Если внутри ГБЦ сохранился резьбовой элемент свечи, можно использовать другой способ. Для этого потребуется плоская отвертка, которая легко поступает в колодец. Главное - выбрать правильную толщину насадки. Она должна плотно входить во внутренний диаметр резьбы. После этого отвертку нужно установить в свечной колодец и при помощи молотка загнать наконечник в обломок. После этого можно начать вращать отвертку, чтобы выкрутить обломок.

Как только обломок свечи удастся достать, следует очистить колодец вместе с камерой сгорания, так как внутри накопился мусор. Для этого цилиндр продувается при помощи сжатого воздуха. Если нет такой возможности, следует покрутить мотор вхолостую - без свечи в колодце. Так получится устранить все загрязнения внутри. Перед установкой новой свечи резьба колодца должна смазываться для облегчения демонтажа. При выборе лубриканта следует обращать внимание на его качество и свойства. Состав должен выдерживать высокую температуру.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители