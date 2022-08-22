Что делать, если обломилась свеча зажигания в моторе

Свечи зажигания в автомобиле отламываются в самое неподходящее время. Есть несколько способов, которые позволяют достать обломки из колодца.

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Свеча зажигания - важный элемент в конструкции мотора, без которого последний не способен работать. Обламывается свеча в самый неподходящий момент. Это вызвано разными причинами - брак или прикипание запчасти. Если попытка открутить ее привела к печальным последствиям, есть несколько вариантов решения проблемы.

В большинстве случаев у свечи надламывается гофра изолятора, или же резьбовой элемент встает в головке блока цилиндров. В обоих вариантах нет ничего хорошего - на руках остается или кусок изолятора, или свеча без заземляющего электрода. Это распространенная в среде автомобилистов проблема, поэтому способов ее решения накопилось достаточно.

Если выбирать более простой вариант, придется потратить много финансов на приобретение экстрактора. Внешне эти элементы напоминают сверла со спиралью в обратную сторону. Такое решение позволяет зацепиться за дефектный крепеж и открутить его.

Если внутри ГБЦ сохранился резьбовой элемент свечи, можно использовать другой способ. Для этого потребуется плоская отвертка, которая легко поступает в колодец. Главное - выбрать правильную толщину насадки. Она должна плотно входить во внутренний диаметр резьбы. После этого отвертку нужно установить в свечной колодец и при помощи молотка загнать наконечник в обломок. После этого можно начать вращать отвертку, чтобы выкрутить обломок.