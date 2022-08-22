Новый способ подставы на дорогах: как жулики вымогают деньги у водителей

В России мошенники начали применять новую схему "подстав" на дорогах. Чтобы выманить деньги у водителей, используется несвежий автомобиль класса премиум и определенные методы психологического воздействия. О способе, который снискал популярность у аферистов, рассказывает "Автовзгляд".

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Метод обмана, о котором идет речь, используется в пробке. Перед водителем-жертвой, в одной полосе с ним едет "вспомогательный" автомобиль, а впереди машины-помощника — основное авто. Как правило, это автомобиль премиального бренда, но далеко не новый. Машина поддержки перестраивается в соседнюю полосу, и "главный" автомобиль оказывается прямо перед водителем-жертвой. После этого мошенник, находящийся во впереди идущем авто, дергает за ручник — и сигналы остановки при этом не загораются. Водитель-жертва въезжает в задний бампер мошенников.

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Тогда-то и начинается основное действие. Из премиального автомобиля выходит его водитель — интеллигентного вида пенсионер — и начинает давить на жалость. "Пострадавший" говорит, что он давно не работает, денег мало, и поэтому он даже не купил ОСАГО. Мошенник может также сказать, что едва нашел покупателя на свою машину, однако теперь, из-за полученных повреждений, сделка, скорее всего, сорвется, если он не сделает покупателям большую скидку.

В спектакле также участвуют один-два афериста помоложе и злодейского вида, которые изображают родственников пенсионера или будущих покупателей его машины. Эти двое создают агрессивную атмосферу, которая должна дополнительно повлиять на жертву развода. С одной стороны, попавшего в переплет водителя начинает мучить совесть, с другой — страх. В итоге жертва отдает мошенникам, как правило, от 10 000 до 50 000 рублей.

Обезопасить себя от такого рода "разводов" вполне реально. Будьте бдительны, если вы заметили характерные перестроения перед вами. Еще один подозрительный признак — большое количество повреждений на заднем бампере едущего впереди авто. При первой же возможности перестройтесь в соседнюю полосу и снизьте скорость, чтобы быстро увеличить расстояние между вами и предполагаемыми мошенниками, советует "Автовзгляд".

Если подозрительный автомобиль окажется чересчур настойчивым, и сбросит скорость вслед за вами, чтобы вы не смогли оторваться от него — остановитесь и включите аварийную сигнализацию. Оставайтесь на месте до тех пор, пока аферисты не поймут, что вас развести не получится.

Если ДТП, спровоцированное мошенниками, все же произошло, будьте спокойны и тверды. Не соглашайтесь давать им денег на месте, а вместо этого вызывайте гаишников. При обращении в ГИБДД сообщите, что у вас вымогают деньги. В этом случае преступники, вероятнее, всего, просто уедут. Запомните номер их машины.