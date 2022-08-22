Штраф за другого: как дорожные камеры перепутали автомобиль с мотоциклом

Московский водитель рассказал о необычном штрафе, который он получил по данным с камер. По словам автомобилиста, нарушение совершил не он, а мотоциклист, который оказался в кадре вместе с ним, однако уведомление о необходимости оплатить штраф пришло водителю машины. Издание Autonews разбиралось, как такое могло получиться.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент, о котором сообщил собеседник издания, произошел в середине августа. Водитель утверждает, что ехал на Toyota Camry с разрешенной скоростью (до 80 километров в час), и его обогнал мужчина на мотоцикле, явно нарушавший скоростной режим. Однако требование оплатить штраф в размере 500 рублей получил водитель автомобиля. Его обвинили в езде со скоростью более 100 километров в час.

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По словам водителя, он написал заявление на сайте "Госуслуги" с требованием отменить штраф. Издание опубликовало фотографию, на которой изображен автомобиль Toyota с сидящим в нем мужчиной, а также в кадр попала верхняя часть туловища человека на мотоцикле.

Эксперт в сфере фотовидеофиксации Григорий Шухман пояснил, что причиной ошибки стало отсутствие номеров мотоцикла в поле зрения камеры: у этого двухколесного транспорта спереди нет номеров. По словам Шухмана, он регулярно сталкивается с такими случаями.

Как объяснил эксперт, нарушение в этом случае обнаружил радар, потому что камера с оптическим измерением привязывается к номеру ТС и определяет именно его движение.

Представитель «Астралаб» (компания разрабатывает дорожные комплексы) Сергей Ласкин также назвал данную ситуацию извечной проблемой. Он рассказал, что однажды камера присвоила скорость, с которой двигался спортивный байк, старому "Запорожцу".

В компании-операторе системы фотовидеофиксации «МВС Груп» заявили, что радарные комплексы сейчас умеют сопоставлять снимки автомобиля и траекторию, которая была отслежена радаром. Однако в компании признали, что встречаются ошибки, которые легко обжаловать, ведь информация хранится в базах.