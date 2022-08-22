Как отличить поддельное моторное масло от настоящего?

В последнее время в России увеличилось количество случаев продажи поддельного моторного масла. Эксперты решили разобраться, как отличить контрафактную смазку от настоящей.

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Некачественную техжидкость можно определить по осадку, который образуется на дне канистры. Причиной его появления быть выпадение мелкодисперсных частиц катализаторов, которые применяются в ходе производства базовых образцов гидрокрекингового масла. Данные частицы попадают в готовую продукцию по причине использования некачественных фильтрующих систем во время производства.

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Чтобы их определить, следует воспользоваться листом белой бумаги, на который проливается несколько капель смазки. Она потечёт вниз, впитываясь в бумагу. Появившиеся сгустки свидетельствуют о наличии осадка, а, следовательно, о довольно низком качестве. Это вредит работе двигателя и его ресурсу.

Также можно встретить подделки известных брендов. Сборщики специальной тары частенько собирают использованные бочки, а также канистры в мастерских, а потом разливают в эту тару дешевую минералку либо отработанную смазку, которую прогоняют через мелкодисперсные фильтры.

Ряд мошенников изготавливают похожую тару в Китае, используя эти канистры для реализации контрафакта через всевозможные розничные сети. Для распознания подделки следует тщательно осматривать товар.

У канистр не должно иметься серьезных повреждений и потертостей. Подлинный продукт обладает светло-серым насыщенным цветом. При этом используется плотный пластик. В подделках используется более мягкий, податливый материал.

Крышки оригинальных брендовых продуктов должны плотно прилегать к плоскостям заливных горловин и размещаться параллельно к плоскостям горлышек с небольшими равномерными зазорами.

У подделок заметны зазоры между крышками и горловинами. Ещё могут иметь место перекосы во время откручивания либо закручивания. У контрафактной продукции крышки установлены вплотную к горлышкам либо с перекосами.

Маркировки у подделок обладают нечеткими, размытыми, с полустертыми номерами и обозначениями, у оригинала они яркие и хорошо читаемы.

На днище поддельных тар часто просматриваются неаккуратные сварные швы, свидетельствующие об использовании дешевых станков во время производства. Фирменные дорогие смазки заливают в качественные канистры, не имеющие производственных дефектов.