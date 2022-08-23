За сколько сейчас можно купить авто премиум-класса

Если спрос на бюджетные машины в России начал постепенно восстанавливаться, то рынок премиальных марок по-прежнему переживает сложнейшие времена. По мнению экспертов, улучшения ситуации ждать не приходится. Существуют ограничения на поставки автомобилей из США стоимостью выше 50 тысяч долларов (около 3 млн рублей), из Японии — более 6 млн йен (2,6 млн рублей) и из европейских стран — дороже 50 тысяч евро (около 3 млн рублей). Издание Autonews выяснило, сколько сейчас стоят машины премиальных брендов в московских салонах.

Фото: Общественное достояние Общественное достояние

Lexus

Wikipedia Commons

Продажи этой марки по итогам июля упали на 99%. За весь месяц было реализовано всего 19 экземпляров. Однако дилеры надеются на параллельный импорт.

В одном из салонов Москвы сообщили, что японских авто у них имеется достаточно. Так, за 7 млн 724 тысяч рублей можно купить кроссовер Lexus RX в базовой комплектации с двигателем мощностью 238 лошадиных сил. По словам менеджера, этот автомобиль был доставлен в РФ еще до введения санкций. Аналогичный экземпляр, который в настоящее время возможно ввезти в страну через параллельный импорт, будет стоит 6 млн 800 тысяч рублей.

Porsche

Wikipedia Commons

Продажи Porsche по итогам июля снизились на 97% — до 16 автомобилей. Немецкая компания в марте приостановила ввоз своей продукции в Россию, и ее машин у местных дилеров осталось мало.

В одном из салонов сообщили, что испытывают нехватку Porsche Cayenne. Там можно купить только Cayenne Coupe. Стоимость такой машины составляет 17 млн 800 тысяч рублей. Однако в компании отметили, что в ближайшее время ждут партию из Казахстана. Из соседней страны должно прибыть около пяти кроссоверов с бензиновыми двигателями объемом три литра и мощностью 340 лошадиных сил. Они будут доступны по цене 14,5 млн рублей.

В дилерском центре признались, что продажи Porsche снизились из-за недостачи машин, но выразили надежду, что осенью ситуация улучшится.

Volvo

Wikipedia Commons

Volvo также не может похвастаться хорошими продажами в России. В июле здесь было реализовано только 18 автомобилей шведского бренда. В салонах таких машин не хватает.

Кроссовер Volvo XC60, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил, оказался в наличии в трех дилерских центрах. Такие авто доступны лишь в максимальной комплектации, они стоят 8-8,5 млн рублей. В одном из салонов отметили, что ввоз новых машин Volvo прекращен, но их обслуживание продолжается, причем с использованием оригинальных деталей.

Infiniti

Wikipedia Commons

Продажи Infiniti в июле составили 21 автомобиль, однако недостатка экземпляров в салонах нет. У одного дилера имеется в наличии Infiniti QX50 в средней комплектации. Стоимость такого авто составляет 5 млн 700 тысяч рублей. По словам менеджеров, сервисное обслуживание продолжается, и запчасти есть.

Jaguar

Wikipedia Commons

Jaguar реализовал в РФ лишь пять авто за июль. Машин у дилеров становится все меньше, а цены на них растут. Например, кроссовер Jaguar F-Pace есть сейчас только в трех салонах Москвы. Один из дилеров предлагает его в максимальной комплектации SVR. На автомобиле установлен бензиновый двигатель объемом три литра и мощностью 550 сил.

Другое предложение — машина в комплектации Standart с двухлитровым 249-сильным мотором. Такое авто стоит 12 млн рублей.

Land Rover

РИА Новости

За июль в России была продана 21 машина марки Land Rover, падение составило 96%. Относительно наличия автомобилей у дилеров поступает противоречивая информация. Например, в одном салоне джипа Land Rover Defender не нашлось. У другого дилера возможно приобрести авто, задействованное в тест-драйвах, с пробегом 17 тысяч километров, оснащенное двухлитровым дизельным двигателем. Этот автомобиль доступен по цене 9 млн 200 тысяч рублей.

Еще одна компания предлагает несколько вариантов Defender. Внедорожник с трехлитровым дизельным мотором мощностью 249 лошадиных сил 2021 года выпуска в комплектации HSE готовы продать за 18 млн 990 тысяч рублей. Авто такой же модели и комплектации, но с 200-сильным двигателем объемом два литра предлагается за 11 млн 570 тысяч рублей.

Дилеры заверяют, что сервисное обслуживание автомобилей будет продолжаться, и гарантии на них действуют.

Mercedes-Benz

РИА Новости

Mercedes-Benz E-Class еще остается в дилерских центрах. В одном из салонов, расположенных на МКАД, такую машину продают за 6 млн 800 тысяч рублей. Речь идет о седане с задним приводом с 197-сильным агрегатом объемом два литра. В компании заявили, что такое авто можно приобрести по цене на 300 тысяч рублей ниже по скидочной программе. Там же утверждают, что поставки деталей возобновились, а на машины Mercedes-Benz распространяется международная гарантия.

Genesis

genesis.com

Российские продажи Genesis за июль составили 110 экземпляров — это гораздо лучше показателей других премиальных марок. Среди самых популярных моделей корейского производителя оказался кроссовер Genesis GV80. Он предлагается с несколькими вариантами моторов: бензиновая наддувная «четверка» объемом 2,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил, а также 3,5-литровый агрегат V6 с двумя турбинами объемом 3,5 литра и мощностью 379 сил, а также трехлитровый дизельный двигатель мощностью 249 сил.

Genesis GV80 с 2,5-литровым движком в базовой комплектации Prestige имеются у любого дилера. Эти авто предлагаются по цене от 8 до 9 млн рублей.

BMW

Wikipedia Commons

В московских салонах еще остаются кроссоверы BMW X5, однако найти нужную комплектацию не всегда получается. Так, X5 в версии 40i приобрести довольно сложно. У одного дилера имеется такой автомобиль из демопарка с минимальным пробегом. Его предлагают за 13,8 млн рублей. Такая же машина, но с 340-сильным агрегатом стоит на 15 тысяч рублей дороже.

Audi

Wikipedia Commons