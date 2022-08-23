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1 час назад

В России аренда автомобиля становится выгоднее его покупки в кредит в 2022 году

FBM.ru

В РФ замечается тренд, при котором долгосрочная аренда становится выгоднее приобретения автомобиля в кредит. Подписка на машину в текущем году выгоднее в среднем на 20 процентов, чем её покупка в кредит. Такими данными поделились Национальное агентство промышленной информации и «ВТБ Лизинг», которые провели совместное исследование рынка.

Покупка или аренда автомобиля: Назван самый выгодный формат для россиян
Фото: fbm.rufbm.ru

Предполагается, что такой тренд сохранится на следующие 5 лет. А выгода от аренды в сравнении с кредитом получилась из-за недостатка компонентов и роста цен на обслуживание.

Больше всего разница видна, если рассмотреть по подписке машину из комфорт-класса. Например, Chery Tiggo 8 PRO обойдется в 62 тысячи рублей в месяц при подписке в ВТБ. А кредит с учетом обслуживания авто будет стоить 73 тысячи рублей в месяц.

Однако Александр Потапов из сервиса «Открытие Авто» отметил, что пока для физических лиц это не общий тренд. Выгода имеется на данный момент лишь при подписке на некоторые бренды. Потому что тенденция рынка предусматривает рост цен на авто.

Это говорит о том, что потенциальный клиент сервиса подписки может остаться в проигрыше из-за подорожания автомобиля в сравнении с тем, кто ее приобрел. Вдобавок рост цена на машины в скором времени может затронуть и ставки по подписке.

Потапов полагает, что подписка станет выгоднее для тех, кто регулярно меняет место проживания. В этом случае имеет смысл арендовать машину, которую по подписке обслуживает компания, выдавшая её в пользование. Однако Станислав Сухов из Frank RG полагает, что долгосрочная аренда в России не может оказаться массовой услугой, которая будет востребована у всех.

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