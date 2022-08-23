Покупка или аренда автомобиля: Назван самый выгодный формат для россиян

В РФ замечается тренд, при котором долгосрочная аренда становится выгоднее приобретения автомобиля в кредит. Подписка на машину в текущем году выгоднее в среднем на 20 процентов, чем её покупка в кредит. Такими данными поделились Национальное агентство промышленной информации и «ВТБ Лизинг», которые провели совместное исследование рынка.

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Предполагается, что такой тренд сохранится на следующие 5 лет. А выгода от аренды в сравнении с кредитом получилась из-за недостатка компонентов и роста цен на обслуживание.

Больше всего разница видна, если рассмотреть по подписке машину из комфорт-класса. Например, Chery Tiggo 8 PRO обойдется в 62 тысячи рублей в месяц при подписке в ВТБ. А кредит с учетом обслуживания авто будет стоить 73 тысячи рублей в месяц.

Однако Александр Потапов из сервиса «Открытие Авто» отметил, что пока для физических лиц это не общий тренд. Выгода имеется на данный момент лишь при подписке на некоторые бренды. Потому что тенденция рынка предусматривает рост цен на авто.

Это говорит о том, что потенциальный клиент сервиса подписки может остаться в проигрыше из-за подорожания автомобиля в сравнении с тем, кто ее приобрел. Вдобавок рост цена на машины в скором времени может затронуть и ставки по подписке.