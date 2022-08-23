Как отменить штраф без визита в Госавтоинспекцию

Водителей и автовладельцев стали чаще привлекать к ответственности. Согласно данным ГУОБДД МВД России, число административных дел только за прошедшие полгода выросло почти на 20 процентов. В то же время количество прекращенных дел за этот период снизилось с 1,9 процента до 1,6. Кажется, незначительно, но в общем объеме постановлений разница довольно существенная. Впрочем, по мнению экспертов, главная проблема в том, что сами автовладельцы попросту не хотят использовать свое право на обжалование. Хотя им предоставлена возможность сделать это, буквально не вставая с дивана.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев © РИА Новости / Григорий Сысоев

Сразу скажем, что статистика по обжалованиям штрафов ни в Росстате, ни в Госавтоинспекции на федеральном уровне не ведется. Но по некоторым подсчетам, которые делаются в регионах, обжалуется менее 0,04 процента постановлений. Есть еще статистика по прекращенным делам, но в нее входят только те дела, что были прекращены либо самими инспекторами без всяких жалоб, либо судами при первичном рассмотрении. Например, направили в суд дело о привлечении водителя за отказ от медосвидетельствования, но в суде выявились нарушения, допущенные при оформлении, и дело прекращается.

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Да, автовладельцы нередко получают штрафы за то, чего не совершали. Но не всегда такие штрафы ошибочные. Просто постановления вынесены не на то лицо. Ведь штрафы с камер автоматической фиксации нарушений направляются не водителю, а владельцу автомобиля, который, возможно, давно на ней не ездит, а ездит сын, брат, сват…

А может, машина уже продана, но новый собственник не зарегистрировал ее в установленные сроки или успел насобирать нарушений с момента покупки до постановки на учет. - Такие штрафы можно и нужно обжаловать, - говорят в ГУОБДД МВД России. - Даже в том случае, когда водитель, совершивший нарушение, сам уплатил штраф. Многие автовладельцы полагают, что вопрос таким образом закрыт. Но нарушение нарушению рознь. Водитель мог проехать на красный сигнал светофора, что зафиксировано комплексом фотовидеофиксации. За первое такое нарушение взимается штраф в размере 1 тысячи рублей. За повторное придется заплатить уже 5 тысяч рублей, а если водитель был остановлен автоинспектором, то и вовсе можно лишиться прав. Если повторное нарушение совершил тот же водитель, все справедливо. Но если первые нарушения были сделаны теми, кто пользуется машиной, а сам собственник машины в первый раз проехал под красный свет, пусть даже на другом автомобиле, но зарегистрированном на него, ему придется расплачиваться как за повторное нарушение.

И, надо сказать, что в судебной практике таких дел достаточно. Автовладельцы пытаются доказать, что проехали на запрещающий сигнал светофора в первый раз. А предыдущее нарушение совершили не они. Однако судьи резонно задают вопрос: почему первое нарушение не обжаловали?

Были случаи, когда решением Верховного суда наказания в отношении водителей отменялись, а дела прекращались за отсутствием состава нарушения. Но речь шла об обжаловании первичных нарушений. В доказательство своей невиновности автовладельцы предоставили не только полисы ОСАГО, в которые были вписаны другие водители, но и показания самих водителей. И почему нижестоящие суды отказали им в удовлетворении жалоб, - непонятно.

Встречаются и ошибочные штрафы. Например, система неправильно прочитала регистрационный знак. Буковку "с" приняла за "о". В результате грузовик на фотографии в постановлении превратился в легковую иномарку. Или тень от автомобиля пересекает сплошную полосу, и камера считывает это как нарушение.

Иногда случается, что разметка стерлась, знак сдуло ветром, но камера уверена, что все это есть в наличии, поэтому оформляется постановление. В такой ситуации без обжалования никак не обойтись. Иначе откуда сотрудники ГИБДД узнают о том, что дорожные обстоятельства изменились, а штрафы выносятся по-прежнему? Только из жалоб.

Обжаловать нарушения можно разными способами. Например, получив штраф, лично прийти в подразделение, которое его выписало, и подать жалобу. При этом необходимо иметь при себе копию жалобы и всех документов. На копии при приеме будут поставлены дата и время приема документов. Это чтобы отслеживать сроки, в течение которых должен быть получен ответ. Так, например, для того, кто вынес постановление, установленный срок, - 10 суток. Для суда - 2 месяца.

Но маршруты водителей могут пролегать далеко за пределами мест проживания. И штраф можно получить из какого-нибудь удаленного региона. Ехать туда, чтобы обжаловать постановление, неудобно и затратно во всех смыслах. Есть, правда, "Почта России". Можно отправить жалобу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью содержимого. В полученном уведомлении о вручении будет указана дата, с которой можно отсчитывать срок, в течение которого ведомство или суд должны принять решение по жалобе. А опись нужна для того, чтобы потом какой-нибудь документ случайно не затерялся.

Но почта - это все-таки долгая история, которая еще и денег стоит. Есть способ намного проще. С 1 сентября прошлого года работает новый сервис, позволяющий обжаловать штрафы, вынесенные с камер, в электронном виде. То есть буквально, не вставая с дивана. Этот сервис организован на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Подача жалобы через Госуслуги требует соблюдения определенных условий. Во-первых, регистрации на портале Госуслуг. Кроме того, подпись под жалобой должна быть верифицирована. А такую верификацию на портале надо еще получить. Сделать это можно и в МФЦ. Но тогда придется все-таки встать с пресловутого дивана и дойти до учреждения.

Куда проще получить верификацию через партнеров Госуслуг. Речь идет о банках. Если у вас есть личный кабинет в одном из банков-партнеров, то верифицировать свою цифровую подпись можно через их приложения.

Еще одно условие. Чтобы обжаловать постановление через Госуслуги, оно сначала должно туда поступить. На портале должны быть данные о транспортном средстве. А они не подтягиваются автоматически. Их нужно внести вручную.

Напомним, что у нас действует новый порядок получения извещений о штрафах. Если автовладелец зарегистрировался на портале Госуслуг и отправил на почту заявление о том, что будет получать постановления в электронном виде, штрафы будут приходить ему только на портал. И с момента поступления начнет исчисляться 10-дневный срок, в который их можно обжаловать.

Если автовладелец заявления не писал, но зарегистрирован на Госуслугах, извещение о штрафе поступит на портал. Но доставленным оно будет считаться только если в течение 7 дней от поступления автовладелец зайдет на портал. А не зайдет - отправят, как обычно, по почте. Тем, кто не зарегистрирован на портале, постановления о штрафах направляются только почтой.

Так что возможность обжаловать штраф на Госуслугах доступна тем, кто зарегистрирован на портале, получает на них постановления о штрафах и имеет верифицированную подпись на портале. Речь, разумеется, идет только о тех штрафах, что выписаны за нарушения, зафиксированные камерами фотовидеофиксации.

При нажатии на кнопку "обжалование", открывается список причин для обжалования. Например, автомобилем управляло другое лицо. Или автомобиль принадлежит другому лицу. Предусмотрены ситуации, когда номер неправильно распознан, и даже когда при совершении нарушения водитель выполнял требования инспектора. И все-таки список не полный - на самом деле причин для обжалования куда больше. Впрочем, как показывает практика, даже если обстоятельства обжалования не соответствуют указанным причинам, жалобы все равно рассматриваются. И по ним даже принимаются положительные решения.

Вот такой, например, случай… Водитель был вынужден остановиться на обочине МКАД из-за того, что у него спустило колесо. Но произошло это прямо под камерой. Обжалуя штраф через Госуслуги, он указал, что действовал в соответствии с сигналами инспектора. И жалобу удовлетворили. Такую же причину указал другой водитель, который был вынужден объезжать ДТП по встречной полосе под камерой. И его жалобу также удовлетворили.

Да, процедура обжалования через Госуслуги пока несовершенна. Однако она существенно упростила ту систему, которая действовала раньше. Почти за год работы ей воспользовались более 100 тысяч человек. И число пользователей будет расти. Система будет совершенствоваться, а люди - учиться отстаивать свои права и изживать в сознании устаревшие установки, когда кажется, что проще оплатить штраф за того парня, чем его обжаловать.