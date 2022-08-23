Три электронных помощника водителя, из-за которых возможно ДТП

Современные автомобили оборудованы различными модулями, в том числе электронными помощниками. Использование трёх из них может спровоцировать ДТП ввиду нескольких отрицательных моментов.

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Наличие самой совершенной электроники в машине может не спасти в той или иной нестандартной ситуации на дороге. Три из названых ниже ассистентов могут оказать медвежью услугу в критической дорожной ситуации. Одним из таких электронных помощников является адаптивный круиз-контроль. К примеру, модуль получил задание от водителя ехать с выбранной скоростью, далее автовладелец убирает ноги с педали. Машина держит нужную скорость и с помощью своего радара обнаруживает движущийся впереди транспорт.

Возможно возникновение опасной дорожной ситуации, когда какой-нибудь драйвер неожиданно пристроится между машиной, движущейся на адаптивном круиз-контроле, и той, которая едет впереди.

В таком случае возрастает риск ДТП.

Второй электронный помощник – это модуль автоматической парковки. Машина самостоятельно определяет возможность занять место в ряду других транспортных средств. Водитель не трогает руль, ему нужно лишь вовремя переключать КПП.

В тоже время существует риск помять крылья у своего автомобиля из-за чрезмерного доверия электронному ассистенту.

В третьем случае речь пойдёт о системе обнаружения пешеходов на дороге. Специальный радар и видеокамера работают в паре, засекая человека, появившегося прямо по курсу машины. После этого наступает торможение. На практике имел место случай, когда модуль ошибочно определил другой объект, как пешехода.

Система сработала на металлический отбойник перед одним из поворотов. Автомобиль резко остановился. Сзади ехал трёхосный грузовик. ДТП не произошло, так как водитель большегруза успел среагировать.