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1 час назад

Какие машины больше нагреваются на солнце?

Российская Газета

Есть распространенное мнение, что автомобили со светлым салоном меньше нагреваются на солнце и наоборот: мол, обычная физика. Так ли это?

Какие машины больше нагреваются на солнце?
Фото: iStockiStock

Испытатели портала Consumer Reports решили проверить, насколько это близко к истине. Они взяли два автомобиля - один со светлым кузовом и светлым салоном, второй - наоборот. Машины оставили на солнце. В начале эксперимента температура внутри салона у каждой была чуть выше 25 градусов по Цельсию. Через час она превысила 37 градусов.

Внутри темной машины было совсем немного жарче.

"Это только через час, представьте, что будет спустя более длительное время", - пишут авторы эксперимента.

Они в очередной раз предупредили водителей, что нельзя надеяться на светлый салон и кузов: на солнце нагреваются все машины. А это значит, что оставленные внутри дети и домашние питомцы могут погибнуть от перегрева.

Легковые автомобили имеют большую площадь остекления, поэтому солнечные лучи нагревают салон очень быстро, даже если на улице не так жарко. И от цвета интерьера температура внутри не зависит.

Автоэксперт,
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