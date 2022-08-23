Названы два автолайфхака, которые упростят жизнь водителям в жару

В жару непросто всем, в том числе водителям автомобилей. Специалисты рассказали о двух лайфхаках, которые упростят жизнь владельцам машин в теплое время года.

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Держите ремень безопасности пристегнутым

Попытка пристегнуть ремень безопасности летом может оказаться не самым приятным действием, так как любая металлическая часть автомобиля, которая подвергается воздействию солнечного света и высокой температуры воздуха, может сильно нагреться. В результате есть вероятность получить ожог.

Чтобы лишний раз не трогать металлическую часть ремня безопасности в жару, можно пристегнуть его при выходе и оставить в таком положении до следующей поездки. Так солнце не доберется до металла и не нагреет его.

Охлаждайте салон автомобиля правильно

Если машина долго стоит на солнце, воздух в салоне нагревается настолько, что в автомобиле невозможно находиться. Чтобы ускорить процесс проветривания, автоэксперты рекомендуют опустить окно со стороны пассажира, а затем быстро открывать и закрывать дверь со стороны водителя несколько секунд. Это обеспечивает вентиляцию, позволяя свежему воздуху поступать в салон машины.

Чтобы исключить перегрев салона автомобиля, лучше выбирать для стоянки затененные места, учитывая при этом движение солнца, пишет Car.ru. Также рекомендуется воспользоваться раскладным светоотражающим экраном под ветровым стеклом.

При температуре воздуха выше +30°C автовладельцам советуют придерживаться более спокойного стиля вождения. Также желательно снизить нагрузку на тормоза.