Размеры прицепа легкового авто: стандарты габаритов

Если вы собрались покупать прицеп для легкового автомобиля, нужно заранее поинтересоваться, каких размеров должно быть это транспортное средство. Рассказываем о требованиях к размерам прицепа автомобиля и о том, каких видов бывают эти транспортные средства.

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Виды прицепов по весу

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Прицепы по массе делятся не четыре категории:

01 — транспортные средства весом до 750 килограммов

02 — транспортные средства весом от 750 килограммов до 3,5 тонны

03 — транспортные средства весом от 3,5 до 10 тонн

04 — транспортные средства весом от 10 тонн

Обладатель водительской категории B может транспортировать прицепы с массой до 750 килограммов либо больше, но при условии, что сам автомобиль будет без нагрузки и общий вес автопоезда не превысит 3,5 тонны.

Виды прицепов по назначению

Бортовые (имеют откидные борта). Позволяют сваливать груз, увеличивать высоту бортов с помощью дополнительных вставок. Применяются для перевозки стройматериалов.

Рамные. Нужны для транспортировки габаритных грузов, автомобильного, водного и других видов транспортных средств.

Трейлеры (автодома). Предназначены для перевозки людей и их проживания, а также для ведения торговли.

ТАСС

Нормы для прицепов легковых автомобилей

Для прицепов легкового транспорта установлены следующие размеры:

Длина прицепа для легкового автомобиля обычно составляет от 2620 до 5105 миллиметров. Предельно допустимая величина — 12 метров. При этом длина прицепа не может превышать длину тягача более чем в полтора раза при передвижении по дорогам. Предельно допустимая длина автопоезда составляет 18,35 метра.

Ширина прицепов составляет от 1695 до 2247 миллиметров. Прицеп не может выступать за пределы тягача более чем на 20 сантиметров.

Высота прицепа составляет от 860 до 1220 миллиметров, в комплекте с тентом — 1420 миллиметров. Максимальная высота — 4 метра от колеи колес. При этом высота прицепа не должна превышать его длину более, чем в 1,8 раза при передвижении по дорогам.

Вертикальная статическая нагрузка в центре стыковки сцепного шарнирного устройства должна быть равной заводской, но составлять не менее 25 кгс (204 н) и не более 100 кгс (980 н) при любой весовой нагрузке.

Клиренс прицепа должен совпадать с дорожным просветом автомобиля.

Масса прицепа или полный вес этого транспортного средства имеют большое значение при движении. Центр тяжести груза на прицепе при полной загрузке должен быть расположен так, чтобы соблюдалось соотношение 0,725 высоты центра тяжести к величине колеи колес.

Требования по использованию защитных элементов

Для прицепов легкового транспорта есть также следующие требования безопасности: