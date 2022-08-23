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2 часа назад

Параллельный импорт авто в России: почему он пока не работает

Мария Иванова

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. В России такая схема поставок стала использоваться в связи с дефицитом различной продукции, который возник в стране на фоне ситуации на Украине. В частности, по разрешению властей РФ стал возможен параллельный импорт автомобилей. Однако пока это не решило проблему ввоза новых иномарок.

Параллельный импорт авто в России: почему он пока не работает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Какие правила изменились

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В июле 2022 года правительство Российской Федерации отменило некоторые требования по обороту автомобилей. Теперь уже не нужно в обязательном порядке оборудовать ввозимую в страну машину системой ЭРА-ГЛОНАСС (правда, это послабление временное). Кроме того, привозить единичные автомобили в Россию по новым правилам могут не только физлица, но и дилеры. Им разрешается импортировать авто без одобрения типа транспортного средства (ОТТС; сертификат, подтверждающий соответствие технических характеристик машины требованиям Таможенного союза). Раньше этот документ было невозможно получить без разрешения правообладателя, пишет "Auto.ru Журнал".

Теперь дилеры должны получить только заключение НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), что позволяет им привозить в Россию авто различных марок из дружественных государств. Это есть тот самый параллельный импорт.

Почему параллельный импорт машин на деле не работает

Ожидалось, что параллельный импорт упросит ввоз иномарок в Россию, и это поможет реанимировать местный авторынок. Однако в реальности такая схема пока не работает. Согласно инструкции по параллельному импорту, опубликованной НАМИ, дилеры должны предоставить на каждый автомобиль документы технического характера с информацией, аналогичной сведениям из ОТТС. Но получить эти данные можно лишь от производителя, который не обязан их давать.

Кроме того, как говорят в НАМИ, в России существует еще целый ряд документов от Минпроторга, запрещающих импортировать товар без разрешения производителя. Дилеры ожидают, что власти решат этот вопрос и выпустят какие-либо уточнения.

РИА Новости

Еще одна проблема заключается в том, что дилеры попросту не умеют ввозить автомобили в Россию. Такое мнение высказал Антон Шапарин, глава Национального автомобильного союза. Он пояснил, что раньше этим занимались зарубежные импортеры, а не местные компании.

Кроме того, дилеры испытывают трудности с денежными переводами: заграничные банки не осуществляют такие операции. Приходится искать различные пути обхода санкций.

Правда, некоторые эксперты настроены оптимистично. Алексей Стариков, заместитель гендиректора “Авилон» считает, что российские юрлица будут налаживать схему параллельного импорта. Сейчас ключевые компании осуществляют оценку этой процедуры и создают стратегию, которая позволит ее реализовать, добавил он.

Какие еще товары можно ввозить по схеме параллельного импорта

Ранее правительство России разрешило параллельный импорт товаров 50 категорий. Их список был опубликован в мае. В перечень включили электронику и бытовую технику, лекарства, средства гигиены и пр. Среди брендов, продукцию которых можно поставлять в Россию по схеме параллельного импорта — Apple, Intel, Siemens, Samsung, Electolux, Panasonic, Dyson, Asus.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 15 августа заявил, что общая стоимость товаров, ввезенных в РФ посредством параллельного импорта, составила 6 млрд долларов по итогам трех месяцев, передает ТАСС.

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