Сколько стоит привезти машину из Владивостока в Москву

В связи с недостатком автомобилей на внутреннем рынка их покупка за границей становится более оптимальным решением. Один из вариантов — подержанные праворукие "японки", которые нужно транспортировать в российские города из Владивостока. "Автовзгляд" подсчитал, во сколько обойдется перевозка японской машины до Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание напоминает, что наиболее выгодно везти в Россию автомобили возрастом от трех до пяти лет. Их растаможка будет дешевле. Однако это не единственные расходы для покупателя.

Необходимо получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — это обойдется примерно в 70 тысяч рублей. Доставка машины из городов Японии во Владивосток стоит около 100 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей понадобится заплатить фирме, которая поможет купить автомобиль на месте.

Следующий этап — перевозка машины из Владивостока в Москву. Автовоз проезжает этот маршрут за шесть дней. Транспортировка стоит от 50 000 до 90 000 рублей, в зависимости от размера и класса машины.

Другой вариант — железная дорога. Перевозка автомобиля в контейнере обойдется в 110 000 — 150 000 рублей. Это наиболее надежный способ, исключающий повреждение машины в пути, но и самый дорогой.