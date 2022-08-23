Гибридные автомобили: их плюсы и минусы

Автомобили с гибридными платформами становятся более распространенными в России, на это есть свои причины. Гибридный транспорт дает автовладельцам совершенно новый опыт, так как конструкция и техническая часть отличаются от стандартных машин. Но все люди разделились на 2 стороны - одни выступают за машины с гибридными установками, а другие не хотят отказываться от привычных решений.

Фото: Car.ru Car.ru

Гибридным называется автомобиль, в оснащении которого предусматриваются традиционный и электрический мотор. Все гибриды отличаются, но у большинства электромотор функционирует на низкой скорости, а традиционный ДВС подключается на большой. Считается, что автомобили с таким оснащением способны экономить топливо, а также снижать выбросы углекислого газа в окружающую среду.

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Во многих странах предусматриваются программы, которые стимулируют граждан на приобретение транспортных средств с гибридными силовыми установками. Кроме того, общественный транспорт постепенно переходит на 2-х моторную компоновку, что позволяет заботиться об экологии. В настоящее время в области автомобилей с гибридными силовыми установками специалисты добились большого успеха. Уже есть машины, которые в качестве топлива используют природный газ и пропан.

Минусы. Главный недостаток автомобилей такого типа - ни один мотор при работе не выдает максимум усилий и мощности. Поэтому гибридные транспортные средства традиционно имеют меньшую производительность, в сравнении с обычными автомобилями. Это отрицательно сказывается на динамике разгона. Еще один недостаток - более высокая стоимость. Это сложные в обращении и производстве машины, которые требуют профессионального ремонта.

Плюсы. Главное преимущество такой техники - экологичность. Кроме того, можно достичь меньшего расхода топлива при совместной работе моторов. Такой транспорт не нуждается в большом количестве ископаемого топлива.