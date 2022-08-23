Что должно быть в автомобильной аптечке в этом году

Многие люди воспринимают обязательную «Автомобильную аптечку» как простой набор лейкопластырей, бинтов, а также прочей медицинской продукции, необходимой для оказания первой помощи людям.

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При всём этом, такая аптечка сможет стать отличным помощником для водителя и пассажиров в экстремальных ситуациях. Иногда она способна даже спасти жизнь человеку. Обычно «автомобильную аптечку» используют для оказания оперативной медицинской помощи пострадавшим до прибытия медицинских специалистов. Также она помогает в случае незначительных повреждений, царапин и общего плохого самочувствия.

Стоит отметить, что составы аптечки периодически меняют. На сегодняшний день она должна комплектоваться двумя трехслойными масками из нетканого материала, парой перчаток (виниловых, нитриловых, резиновых и латексных), одним кровоостанавливающим жгутом, четырьмя марлевыми бинтами на 5 х 10 см и тремя на 7 х 14 см, двумя упаковками стерильных салфеток, одним средством для оперативной легочной реанимации, рулонным лейкопластырем размерами не меньше 2x500 см, ножницами, инструкцией по оказанию неотложной первой помощи. При этом аптечку оснащают футляром для хранения.

Все данные средства считаются обязательными. Они входят в стандартные аптечки, которые можно купить в российских автомагазинах, аптеке либо АЗС. Ещё можно добавить медикаменты с расходными материалами, которые часто применяются либо могут потребоваться в дороге. В данном случае речь ведётся о жаропонижающих, сердечных средствах, растворе для промывания глаз, пакетах заморозки, обезболивающих, антисептике, зеленке, йоде, перекиси водорода, антигистаминных препаратах, медицинских средствах от укачивания.