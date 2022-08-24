За перевозку какого «безобидного» груза водителя могут оштрафовать

Автомобиль нельзя загружать всем, чем угодно, в этой связи действует ряд ограничений. Всем известно, что оружие, взрывчатые и наркотические вещества в авто транспортировать запрещено. Но есть и другой, на первый взгляд безобидный груз, на перевозку которого следует иметь разрешение.

Фото: Car.ru Car.ru

Перевозка в багажнике большого объема алкогольных напитков без акцизов может обернуться штрафом, а в отдельных случаях даже уголовной ответственностью. Таким образом ведется борьба с реализацией немаркированного контрафактного алкоголя. По территории РФ допустимо провозить не больше десяти литров спиртного на человека. Когда же водитель загрузил багажник немаркированными спиртными напитками или самогоном, то у него могут появиться серьезные проблемы. Кроме штрафа (от 3 000 до 5 000 рублей), нелегальный груз будет изъят.

Видео дня

Если водитель задумал везти в багажнике крупную часть туши животного, то следует иметь соответствующую сопроводительную документацию, которая подтвердит легальность получения мяса. Иначе сотрудник ГИБДД может заподозрить автомобилиста в транспортировке незаконно добытой туши дикого животного. Часто подобная проблема может образоваться в районах, расположенных в непосредственной близости к охотничьим угодьям, особенно в тот период, когда охота запрещена. Те же правила касаются и транспортировки животных с ценным мехом, рыбы, икры рыб ценных пород.

Наличие лома цветного металла в багажнике машины может расцениваться стражем порядка как незаконный оборот лома. К примеру, если автомобилист разобрал хлам на даче или в гараже, везет все это в своей машине, то при обнаружении подобного груза, могут появиться серьезные проблемы. Поэтому не стоит набивать до отказа металлоломом багажник, чтобы не вызывать подозрений.

Если автомобилист срубил в лесу елку на праздник или же выкопал деревце для посадки на дачном или садовом участке и везет его в багажнике или салоне авто – то он сильно рискует, поскольку это незаконно. В данном случае будет выписан штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей.