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2 часа назад

Что такое гидроудар мотора и каковы его последствия?

Car.ru

Если в цилиндры силового агрегата помимо топливной смеси попадает другая жидкость, это может привести к его поломке. Автомобилисты в России знакомы с понятием гидроудар. Он происходит, когда вода или любая другая жидкость попадает в камеры сгорания через воздушный фильтр или воздухозаборники. Особенно часто с таким явлением можно столкнуться в дождливую погоду.

Что такое гидроудар мотора и каковы его последствия?
Фото: Car.ruCar.ru

В момент гидроудара большая нагрузка приходится на шатуны. Напомним, что это связующий элемент между коленвалом и поршнем. Если в цилиндр попадет вода, образуется пробка, которая не даст поршню свободно подниматься выше. Он будет упираться в нее и сбивать работу всей установки. Коленчатому валу в таком случае ничего не мешает - он по инерции продолжает двигаться в заданном направлении. В этот момент шатун подвергается максимальной нагрузке.

В блоке цилиндров отмечается рост давления. Самое безобидное последствие в такой ситуации - деформация шатуна. Вместе с этим страдают клапаны, головка блока цилиндров и пальцы шатуна. Кроме того, нагрузка поступает на коленчатый вал и вкладыши.

Автомобилистам следует знать, как происходит гидроудар, и с какими последствиями можно столкнуться. Так, если во время движения по мокрой трассе мотор вдруг перестал работать, не стоит предпринимать попыток завести его снова. Если вода уже просочилась в блок цилиндров, это категорически запрещено делать - любые попытки завести двигатель могут усугубить проблему и повреждения.

Car.ru

Есть только один способ удостовериться в том, что произошел гидроудар - провести проверку воздушного фильтра. Если он мокрый, автомобилисту следует пойти двумя путями - выкрутить свечи зажигания и покрутить коленчатый вал стартером. Вода самостоятельно выйдет из отверстий, в которых установлены свечи зажигания. Не все автомобилисты способны самостоятельно провести такую работу, поэтому рекомендуется вызвать эвакуатор и отправиться в специализированный центр.

Автоэксперт,
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