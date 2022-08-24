Что изменится в техосмотре с 1 сентября

В сентябре в России вступают в силу новые правила проведения техосмотра. Теперь специалисты будут осуществлять проверку по 55 пунктам вместо прежних 82-х, пишет Autonews.
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Что больше не будут проверять при техосмотре
В ходе ТО частных автомобилей теперь не будут проверять следующее:
- наличие в машине огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки;
- наличие механических повреждений и коррозии на шлангах и трубопроводах;
- каплепадение масел и рабочих жидкостей из моторов, коробок передач, сцепления, заднего моста, бортовых редукторов, кондиционера и аккумулятора;
- исправность штатного противоугонного устройства;
- уровень шума выхлопа;
- подачу жидкости на лобовое стекло.
- остаточную глубину рисунка протектора (вместо этого будут проверять исправность дворников).
Что будут проверять при техосмотре
Обязательными для проверки остаются в том числе следующие пункты:
- исправность тормозной системы и рулевого управления;
- отсутствие подтеканий тормозной жидкости;
- отсутствие значений суммарного люфта в рулевом управлении;
- отсутствие трещин на ободьях и дисках колес, наличие в их креплении всех необходимых болтов и гаек;
- наличие зеркал заднего вида;
- соответствие световой сигнализации и устройств освещения установленным требованиям;
- соответствие установленным требованиям высоты рисунка протектора шин установленным требованиям;
- соответствие установленным требованиям содержания загрязняющих веществ в отработанных газах;
- работоспособность звукового сигнала;
- отсутствие дополнительных приборов или покрытий, мешающих обзору со стороны водителя;
- исправность ремней безопасности.
Максим Бурдюгов, возглавляющий Союз операторов ТО, напомнил, что помимо указанных выше параметров автомобиль должен соответствовать требованиям технического регламента. По его словам, специалисты, проходящие техосмотр, руководствуются и этим документом.
Хотя наличие в машине аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не будут проверять при ТО, все эти предметы по-прежнему нужно иметь в автомобиле, добавил эксперт.
Бурдюгов также пояснил, что уровень шума выхлопа убрали из обязательных пунктов проверки, поскольку измерять его сложно: для этого требуется полная тишина.
Кто должен проходить ТО
Ранее техосмотр частных автомобилей перестал быть обязательным. Водители могут проводить его по своему усмотрению. Однако в ряде случаев все же полагается сделать ТО. Эта процедура по-прежнему необходима:
- для легковушек старше четырех лет при перерегистрации на другого хозяина;
- при замене основных агрегатов и деталей;
- при въезде в ЕС (документ потребуют на границе);
- после тюнинга.