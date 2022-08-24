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2 часа назад

Что изменится в техосмотре с 1 сентября

Мария Иванова

В сентябре в России вступают в силу новые правила проведения техосмотра. Теперь специалисты будут осуществлять проверку по 55 пунктам вместо прежних 82-х, пишет Autonews.

Что изменится в техосмотре с 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что больше не будут проверять при техосмотре

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В ходе ТО частных автомобилей теперь не будут проверять следующее:

  • наличие в машине огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки;
  • наличие механических повреждений и коррозии на шлангах и трубопроводах;
  • каплепадение масел и рабочих жидкостей из моторов, коробок передач, сцепления, заднего моста, бортовых редукторов, кондиционера и аккумулятора;
  • исправность штатного противоугонного устройства;
  • уровень шума выхлопа;
  • подачу жидкости на лобовое стекло.
  • остаточную глубину рисунка протектора (вместо этого будут проверять исправность дворников).

Что будут проверять при техосмотре

Обязательными для проверки остаются в том числе следующие пункты:

  • исправность тормозной системы и рулевого управления;
  • отсутствие подтеканий тормозной жидкости;
  • отсутствие значений суммарного люфта в рулевом управлении;
  • отсутствие трещин на ободьях и дисках колес, наличие в их креплении всех необходимых болтов и гаек;
  • наличие зеркал заднего вида;
  • соответствие световой сигнализации и устройств освещения установленным требованиям;
  • соответствие установленным требованиям высоты рисунка протектора шин установленным требованиям;
  • соответствие установленным требованиям содержания загрязняющих веществ в отработанных газах;
  • работоспособность звукового сигнала;
  • отсутствие дополнительных приборов или покрытий, мешающих обзору со стороны водителя;
  • исправность ремней безопасности.

Максим Бурдюгов, возглавляющий Союз операторов ТО, напомнил, что помимо указанных выше параметров автомобиль должен соответствовать требованиям технического регламента. По его словам, специалисты, проходящие техосмотр, руководствуются и этим документом.

Хотя наличие в машине аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не будут проверять при ТО, все эти предметы по-прежнему нужно иметь в автомобиле, добавил эксперт.

Бурдюгов также пояснил, что уровень шума выхлопа убрали из обязательных пунктов проверки, поскольку измерять его сложно: для этого требуется полная тишина.

Кто должен проходить ТО

Ранее техосмотр частных автомобилей перестал быть обязательным. Водители могут проводить его по своему усмотрению. Однако в ряде случаев все же полагается сделать ТО. Эта процедура по-прежнему необходима:

  • для легковушек старше четырех лет при перерегистрации на другого хозяина;
  • при замене основных агрегатов и деталей;
  • при въезде в ЕС (документ потребуют на границе);
  • после тюнинга.
Автоэксперт,ЕС,
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