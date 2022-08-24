Зависимость износа шин от скорости движения автомобиля

Чем выше скорость автомобиля, тем чаще происходят циклы соответствующей деформации шин, в том числе ударные нагрузки и сопротивление качению. Степень износа покрышек находится в прямой зависимости от того, как используется транспортное средство.

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Шины, перемещаясь по дорожному полотну, нагреваются, причём температура меняется с увеличением скорости. Особенно данный процесс проявляет себя летом, когда машина едет по дороге из мелкого щебня, залитого гудроном Такое покрытие на «резину» воздействует как наждачная бумага. Протектор разогревается и начинает активно стираться.

Данный негативный процесс особенно проявляет себя, если авто «обуто» в зимние шины, имеющие мягкий протектор. По данной причине не рекомендуется использовать покрышки, предназначенные для зимних условий, на протяжение летнего периода.

Прохождение поворотов на большой скорости также ускоряет износ покрышек.

Некоторые водители не стремятся притормаживать перед поворотом, в таком случае «резина» начинает стираться в ускоренном темпе. По данному признаку можно определить стиль езды того или иного водителя. Если у автомобиля нормальные углы установки колёс, а у передних шин края сильно изношены, это означает, что её владелец предпочитает спортивную манеру езды.

Автолюбителям следует знать, что если машина едет со скоростью свыше 120 км/ч, то резина изнашивается в два раза быстрее, чем если ехать со скоростью 80-90 км/ч.

Не рекомендуется резкое маневрирование на больших скоростях. Следует также избегать резких торможений. Любые удары, в том числе по касательной об бордюрные камни, приводят к ускоренному износу шин.

Следует периодически осматривать протекторы шин на предмет наличия мелких камней, кусков стекла или проволоки.

Использовать слишком изношенные покрышки не рекомендуется, особенно, если виден корд. Это, в итоге, приведёт к разрыву покрышки. В таком случае может возникнуть аварийная ситуация.