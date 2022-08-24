Из чего делают автомобильный кузов

В современности автомобильные кузова могут изготавливаться из разных материалов и основ. Так как это главная составляющая транспортного средства, она должна отвечать таким параметрам как прочность и безопасность. Есть и другие требования в отношении кузова - комфорт пассажиров, уникальный стиль, оригинальные технологии и конструкции внутри. Для удовлетворения всех потребностей, производители стали изготавливать кузова из разных материалов.

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Сталь. Производители стараются изготавливать основные детали из стали - низкоуглеродистого листового материала, толщина которого находится в пределах 0.65 - 2 мм. Применение листов в 2 мм позволило повысить жесткость кузова, так как материал отличается высокой механической прочностью. Кроме того, сталь может хорошо вытягиваться. У такого материала есть и недостатки - высокая плотность и низкая стойкость к коррозии. Для того чтобы защитить поверхность от коррозии, требуются сложные процедуры.

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Алюминий. Недавно в автомобильной промышленности начали использовать алюминиевые сплавы для изготовления кузовов. Такой материал могут применять даже для создания целой конструкции, но в большинстве случаев его задействуют для производства дверей, капота и крышки багажника. Алюминиевые сплавы стараются применять в уменьшенном количестве из-за недостаточной прочности. Шумоизоляция у готовых деталей оказывается хуже. Чтобы обеспечить хорошую акустику, производителю приходится проводить дополнительные работы. Среди преимуществ такого материала можно выделить возможность создания деталей любой формы. Кроме того, алюминий устойчив к коррозии, а его стоимость не такая высокая, как у стали.

Пластмасса/стеклопластик. Стеклопластик - наполнитель из волокон, который предварительно пропитывается полимерной смолой. Самыми популярными в автомобильной сфере считаются карбон, кевлар и стеклоткань. Как правило, из таких материалов изготавливаются наружные панели, что позволяет снизить массу транспортного средства. Из полиуретана производители делают подушки и спинки кресел, а также накладки против ударов. Отличаются такие элементы небольшим весом и прочностью. Можно изготавливать детали любой формы. К недостаткам можно отнести жесткие требования к точности форм, а также высокую стоимость.